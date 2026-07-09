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Selon certaines sources, des États américains pourraient intenter une action en justice la semaine prochaine pour bloquer l'accord entre Paramount et Warner Bros.
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 00:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'opposition à l'accord au paragraphe 2, les déclarations précédentes de Paramount concernant cet accord au paragraphe 3, des détails sur les liens politiques de Paramount au paragraphe 7 et des précisions sur les procédures judiciaires au paragraphe 8)

* Tout retard dans la conclusion de l'accord pourrait faire grimper les coûts pour Paramount

* L'accord a suscité l'opposition d'Hollywood et des exploitants de salles de cinéma

* Le procureur général de Californie prend la tête du mouvement au nom des États

par Dawn Chmielewski et Jody Godoy

Les Étatsaméricains, craignant que l'acquisition par Paramount PSKY.O de Warner Bros. Discovery

WBD.O pour 110 milliards de dollars ne nuise à la concurrence, pourraient intenter une action en justice dès la semaine prochaine pour bloquer l'opération, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a pris la tête de l’enquête visant à déterminer si cette opération enfreint les lois américaines interdisant les fusions susceptibles de nuire illégalement à la concurrence.

Un porte-parole du bureau de M. Bonta a refusé de commenter. Un porte-parole de Paramount n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Cette opération, qui réunirait deux des quatre grands studios hollywoodiens, a suscité des critiques de la part d’acteurs, de scénaristes et d’autres acteurs du milieu qui craignent des suppressions d’emplois. Les exploitants de salles de cinéma s’opposent également à la fusion entre le studio Warner Bros, producteur des films « Harry Potter » et « Superman », et Paramount Pictures, et ont exprimé leur inquiétude quant au fait que cette fusion entraînerait une diminution du nombre de films, réduisant ainsi le choix des consommateurs et affaiblissant la concurrence.

Paramount a déclaré que s’associer à Warner Bros permettrait à l’entreprise de médias de faire face à une concurrence croissante pour attirer le public, les talents et les investissements. Le directeur général de Paramount, David Ellison, a cherché à apaiser les inquiétudes des exploitants de salles de cinéma, affirmant que les studios de cinéma fusionnés sortiraient 30 films par an.

Si l’opération est retardée en raison d’un recours judiciaire, les coûts pourraient s’alourdir pour Paramount, qui devrait déjà afficher une dette d’environ 80 milliards de dollars à l’issue de la transaction.

M. Ellison a accepté de verser aux actionnaires de Warner Bros. Discovery une “indemnité de retard” de 25 cents par action, soit environ 650 millions de dollars en espèces chaque trimestre, si l’opération n’est pas finalisée avant octobre. Début juin, Reuters a rapporté que la Californie, New York et d’autres États américains préparaient une action en justice, les autorités étatiques cherchant à renforcer leur contrôle sur les grandes fusions et acquisitions alors que les autorités fédérales de la concurrence ont relâché leur emprise. Selon les analystes, les relations politiques de Paramount et d’autres facteurs lui ont facilité l’obtention de l’autorisation réglementaire des autorités fédérales de la concurrence aux États-Unis. Le père du directeur général de Paramount, le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, a noué des liens avec le président Donald Trump.

Toutes les actions en justice visant à bloquer des fusions n'aboutissent pas. Mais elles peuvent retarder de plusieurs mois la conclusion des accords si un juge rend une ordonnance suspendant la fusion pendant la durée de la procédure. Étant donné que plusieurs États coordonnent leurs efforts, il est possible que le calendrier de dépôt de la plainte soit modifié.

Un tribunal pourrait ordonner à Paramount et Warner de maintenir leurs actifs séparés, retardant ainsi les 6 milliards de dollars de réductions de coûts que Paramount a déclaré vouloir réaliser après la conclusion de l’opération.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ORACLE
140,545 USD NYSE -0,76%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,7500 USD NASDAQ -1,91%
WARNER BROS RG-A
26,1500 USD NASDAQ +0,11%
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