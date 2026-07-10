Selon certaines sources, CVC DIF aurait été retenu pour racheter la société italienne de gestion des déchets EcoEridania

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Elvira Pollina

L'investisseur dans les infrastructures CVC DIF a conclu un accord d'exclusivité en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la société italienne de gestion des déchets spéciaux EcoEridania, après s'être imposé comme le soumissionnaire retenu à l'issue d'un processus d'appel d'offres concurrentiel, ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier.

La demande de services environnementaux spécialisés, ainsi que les caractéristiques réglementées et défensives du secteur, ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs dans les infrastructures à la recherche de flux de trésorerie stables à long terme.

Reuters a rapporté cette semaine que CVC DIF, Ardian et Swiss Life Asset Managers avaient atteint la phase finale du processus de cession d’EcoEridania, détenue majoritairement par la société d’investissement iCON infrastructure.

Le fondateur, Andrea Giustini, est actionnaire minoritaire du groupe, dont le siège se trouve près de Gênes.

L’offre de CVC DIF valorisait la société à plus d’un milliard d’euros et un accord devrait être conclu dès la semaine prochaine, a déclaré l’une de ces sources.

Giustini réinvestira le produit de la vente dans la transaction afin de rester actionnaire minoritaire, tout en conservant les rênes du groupe, ont précisé ces sources, qui ont demandé à rester anonymes car il s’agit d’une affaire privée.

iCON infrastructure n’a pas répondu à une demande de commentaire. Giustini a refusé de s’exprimer. CVC DIF a refusé de commenter. Ardian et Swiss Life n’étaient pas immédiatement joignables.

JP Morgan et Lazard, qui ont respectivement conseillé iCON Infrastructure et Giustini, ont refusé de commenter.