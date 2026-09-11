Selon certaines sources, Colgate-Palmolive envisagerait de céder certaines de ses marques de produits de soins personnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Colgate travaillerait avec Goldman Sachs sur une cession, selon certaines sources

* Les marques mises en vente pourraient rapporter plus d'un milliard de dollars, selon certaines sources

* Softsoap, Irish Spring et Speed Stick font partie des marques à l'étude

par Abigail Summerville et Amy-Jo Crowley

Colgate-Palmolive

CL.N envisage de céder certaines marques de produits de soins personnels grand public, notamment Softsoap, Irish Spring et Speed Stick, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

L'entreprise de biens de consommation travaille avec la banque d'investissement Goldman Sachs GS.N sur ce dossier, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes afin de pouvoir évoquer une question confidentielle.

La division des soins personnels de Colgate comprend des déodorants, des savons en pain et liquides, des gels douche et des produits de soins de la peau. Elle prévoit actuellement de céder uniquement quelques marques de cette division, qui pourraient rapporter au total plus d’un milliard de dollars, ont ajouté ces sources.

Colgate et Goldman Sachs n’ont pas souhaité faire de commentaires.

REMANIEMENT DU SECTEUR DES BIENS DE CONSOMMATION

De nombreux conglomérats de biens de consommation procèdent à une réorganisation et à un recentrage de leurs portefeuilles afin de mieux faire face à la tempête des droits de douane, à la pression financière exercée sur les consommateurs et à la hausse des coûts de l’énergie et d’autres intrants qui pèsent sur leurs résultats. Se défaire de certaines parties d’un portefeuille plus large permet également de concentrer les ressources sur les marques phares.

Cette année, Unilever ULVR.L a accepté de vendre son activité alimentaire à McCormick MKC.N pour 45 milliards de dollars. L’entreprise a également cédé sa division de glaces Magnum MICCT.AS l’année dernière, après avoir vendu plus de 20 marques de produits de beauté et de soins personnels à Yellow Wood Partners en 2024.

Au début du mois, Nestlé a accepté de vendre son activité de vitamines à Yellow Wood pour environ 1 milliard de dollars, après s’être séparée d’une participation dans son activité d’eaux et de boissons haut de gamme au profit d’une autre société de rachat, Platinum Equity.

Basée à New York, Colgate affiche une capitalisation boursière d’environ 70 milliards de dollars, et son action a progressé d’environ 11 % depuis le début de l’année, selon le fournisseur de données LSEG. Dans ses derniers résultats trimestriels, son chiffre d’affaires net a augmenté de 4,9 %. Les ventes organiques sur son marché nord-américain ont toutefois reculé de 3 %.

Noel Wallace, directeur général de Colgate, a déclaré cette semaine lors de la conférence Barclays sur la consommation que l’entreprise était confrontée à une concurrence de plus en plus intense en Amérique du Nord et que ramener l’activité au niveau souhaité nécessiterait un “redressement à long terme”.

L'ensemble de la division des soins personnels de Colgate, qui regroupe à la fois des marques grand public et des marques de prestige, a représenté 17 % du chiffre d'affaires net en 2025, soit environ 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires net.

Son segment le plus important est celui des soins bucco-dentaires, qui comprend la marque de dentifrice éponyme Colgate et a représenté près de la moitié du chiffre d'affaires net. Ses autres segments sont les produits d'entretien ménager et l'alimentation pour animaux de compagnie.