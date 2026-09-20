Selon certaines sources, China Rare Earth Group serait en pourparlers en vue d'acquérir Shenghe Resources, actionnaire de MP Materials

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* Selon certaines sources, des négociations sont en cours depuis le début de l'année

* Cet accord renforcerait la consolidation des entreprises d'État dans le secteur des terres rares

* Si elle aboutit, cette opération pourrait améliorer l'accès de Shenghe aux quotas, selon une source

(Mise à jour de l'article du 18 septembre avec la réponse de Shenghe Resources dans un communiqué boursier, paragraphes 3 et 4)

Le groupe public China Rare Earth Group est en pourparlers en vue d'acquérir Shenghe Resources

600392.SS , ont déclaré deux sources proches du dossier. Cette opération permettrait à Pékin de renforcer son emprise sur le secteur et donnerait à l'entreprise une participation dans l'un des projets américains liés aux terres rares.

En cas de succès, l’opération permettrait de transférer le contrôle des participations de Shenghe dans des entreprises étrangères, notamment une participation de 3 % dans la société américaine de terres rares MP Materials MP.N , dont le ministère américain de la Défense est le principal actionnaire depuis un investissement réalisé l’année dernière .

Shenghe Resources a déclaré avoir pris connaissance d’informations “fausses” parues dans la presse étrangère concernant le projet présumé d’un certain groupe spécialisé dans les terres rares d’acquérir une participation majoritaire dans la société et de détenir indirectement des participations dans ses actifs à l’étranger.

“Suite à une demande écrite adressée par la société à son actionnaire majoritaire, l’Institut pour l’utilisation polyvalente des ressources minérales, ce dernier a répondu par écrit en indiquant explicitement qu’il n’était pas prévu de céder la participation majoritaire de la société à des parties externes”, a déclaré Shenghe Resources dans un communiqué adressé à la Bourse de Shanghai dimanche soir.

Des discussions entre les deux sociétés sont en cours depuis le début de l'année, ont indiqué des sources s'exprimant sous couvert d'anonymat compte tenu du caractère sensible de l'affaire. China Rare Earth Group souhaite prendre une participation majoritaire, a précisé l'une de ces personnes.

Les sources ignoraient quand l’acquisition serait annoncée ou finalisée.

Une telle acquisition permettrait à China Rare Earth de prendre le contrôle de l’une des dernières grandes entreprises chinoises d’extraction et de raffinage des terres rares encore partiellement détenues par des acteurs privés, mettant ainsi un terme à une campagne menée depuis des décennies visant à placer le secteur sous le contrôle de l’État.

Elle permettrait également à Pékin d’exercer un contrôle plus strict sur des éléments essentiels aux véhicules électriques, aux éoliennes, à l’électronique et au secteur de la défense. La Chine a d’ailleurs utilisé ce contrôle avec beaucoup d’efficacité lors de sa guerre commerciale avec les États-Unis.

L’année dernière, Shenghe a acquis la société australienne Peak Rare Earths.

On ignore encore quel impact pourrait avoir sur cette opération la perspective de voir une grande entreprise publique chinoise spécialisée dans les terres rares figurer aux côtés du ministère américain de la Défense dans le registre des actionnaires. Les sources ne savaient pas ce qu’il adviendrait des actifs et des participations de Shenghe à l’étranger.

MP a répété à plusieurs reprises que ni Shenghe ni le gouvernement chinois n’exerçaient aucun contrôle sur ses activités.

China Rare Earth Group et le ministère du Commerce n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon l’une des sources, un accord permettrait également à Shenghe d’accéder plus facilement aux quotas que Pékin utilise généralement pour contrôler l’offre. Pékin attribue ces quotas à des entreprises d’État, qui les répartissent ensuite entre leurs filiales.

Les quotas relatifs à l’extraction, à la fusion et à la séparation font l’objet d’une surveillance étroite, car ils servent de baromètre de l’offre mondiale en terres rares, mais la Chine s'est abstenue de les divulguer publiquement .

China Rare Earth Group, créé en 2021 à la suite d'une réorganisation de cinq entreprises publiques du secteur des terres rares, est le plus grand fournisseur de terres rares lourdes du pays.