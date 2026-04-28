Selon certaines sources, Chevron devrait conclure en mai la vente de sa participation dans une raffinerie de Singapour à Eneos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Trixie Yap et Yantoultra Ngui

Chevron CVX.N devrait conclure en mai un accord portant sur la vente de sa participation de 50 % dans Singapore Refining et d'autres actifs régionaux au premier raffineur japonais Eneos 5020.T , ont déclaré deux sources proches du dossier.

Le géant américain devait initialement conclure cette transaction, évaluée à 1 milliard de dollars ou plus, au premier trimestre , comme l'avait rapporté Reuters précédemment, mais le calendrier a depuis été légèrement repoussé à la suite d'une importante perturbation de l'approvisionnement énergétique causée par la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

Chevron et Eneos ont refusé de commenter. Morgan Stanley, qui a été mandaté par Chevron pour gérer la vente, a également refusé de commenter.

Les deux parties sont en train de réévaluer certaines clauses de l'accord, notamment l'approvisionnement en brut de la raffinerie et les contrats d'achat de produits raffinés, ont indiqué deux autres sources.

Actuellement, PetroChina et Chevron s'alternent chaque trimestre pour approvisionner en pétrole brut la raffinerie de Jurong Island, d'une capacité de 290 000 barils par jour. Le géant chinois a expédié le mois dernier du pétrole brut depuis

Dalian, dans le nord-est de la Chine, vers Singapour, une initiative inhabituelle visant à combler le déficit de SRC, a rapporté Reuters.

PetroChina n'a pas répondu à une demande de commentaires. Reuters a indiqué précédemment que le géant public chinois disposait d'un droit de préemption sur l'achat de la part de Chevron et d'un droit de regard sur la décision finale de vente.

La coentreprise de raffinage, qui dépend du Moyen-Orient pour la majeure partie de ses importations de brut, fonctionne à un taux réduit de 60 % de sa capacité après que la guerre a considérablement réduit l'approvisionnement de l'usine.

SRC a importé environ 71 millions de barils de brut via le détroit d'Ormuz l'année dernière, soit environ 78 % de ses importations totales, selon les données de suivi des navires de Kpler.