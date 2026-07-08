Selon certaines sources, certains assureurs spécialisés dans les risques de guerre conseillent aux armateurs de suspendre leurs traversées par le détroit d'Ormuz à la suite des attaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Saul et Michael Jones

Certains assureurs de guerre ont conseillé aux compagnies maritimes de suspendre leurs traversées du détroit d’Ormuz, tandis que d’autres réexaminent les conditions de leurs polices d’assurance après que de nouvelles attaques contre des navires ont fait craindre un retour à la guerre entre l’Iran et les États-Unis, ont indiqué mercredi des sources du secteur des assurances.

Les attaques de mardi contre trois pétroliers dans cette voie navigable stratégique ont poussé Washington à révoquer une licence autorisant l’Iran à vendre du pétrole et à lancer, dans la nuit, des frappes contre des cibles iraniennes.

Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu’un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran était « terminé » et que les forces américaines étaient susceptibles de lancer de nouvelles frappes mercredi soir à la suite des attaques iraniennes contre des bases américaines dans le Golfe.

Ces déclarations ont entraîné une hausse de 5 % des cours mondiaux du pétrole.

L’assurance contre les risques de guerre est généralement souscrite pour une durée de sept jours et réévaluée toutes les 24 à 48 heures, selon des sources du secteur, et même de légères hausses se traduisent par des coûts quotidiens supplémentaires de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Au cours des dernières 24 heures, les taux d’assurance contre les risques de guerre pour les navires se trouvant dans le Golfe ont déjà légèrement augmenté, passant de 2 % à la fin de la semaine dernière à près de 3 % de la valeur d’un navire, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible du sujet.

Rien n’indiquait toutefois pour l’instant que la couverture de guerre ait été suspendue.

« Quelqu’un vous assurera, mais probablement à 5 % au minimum », a déclaré une source du secteur de la souscription.

L’Organisation maritime internationale (OMI) (de l’ONU) a déclaré mercredi que les traversées du détroit d’Ormuz devaient être évitées « tant que la sûreté et la sécurité des équipages ne peuvent être garanties ».

S’exprimant mercredi, le secrétaire général de l’OMI, Arsenio Dominguez, a déclaré que le coût toujours élevé de l’assurance maritime dans la région constituait une préoccupation majeure, « aggravant la pression sur les armateurs et les exploitants ».

« Les gouvernements ayant une influence sur les marchés de l’assurance et de la réassurance ont un rôle à jouer en dialoguant avec les assureurs afin de veiller à ce que les primes reflètent les réalités actuelles, plutôt que de continuer à refléter le pic de la crise », a-t-il déclaré.