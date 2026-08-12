Selon certaines sources, Braskem envisagerait une restructuration à l'amiable dès ce mois-ci

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luciana Magalhaes

Braskem BRKM3.SA , la plus grande entreprise pétrochimique d'Amérique latine, est en pourparlers avancés en vue d'une éventuelle restructuration à l'amiable qui pourrait être déposée dès ce mois-ci, ont déclaré mercredi deux personnes proches du dossier

La société est aux prises avec une dette de plus de 10 milliards (XX milliards d'euros) de dollars répartie entre ses activités au Brésil, en Europe et aux États-Unis. La proposition de restructuration pourrait être présentée avant la date butoir du 24 août, date à laquelle expire la protection d’urgence de 60 jours dont bénéficie Braskem, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat en raison du caractère sensible des négociations.

Braskem, que la société de capital-investissement IG4 Capital a récemment rachetée au groupe d’ingénierie Novonor, est confrontée à un cycle baissier prolongé dans le secteur pétrochimique et devrait avoir besoin de trois à cinq ans pour résoudre ses problèmes, ont indiqué ces sources. Outre la baisse des prix dans le secteur pétrochimique, la situation de trésorerie de Braskem a été gravement affaiblie par une catastrophe liée à ses mines de sel dans le nord-est du Brésil.

La société n’a pas souhaité faire de commentaire. Alors que Braskem discute actuellement de solutions alternatives avec ses créanciers, notamment les détenteurs d’obligations et les banques, afin d’éviter un long processus de restructuration, les parties ne sont pas encore parvenues à un accord, ont indiqué ces sources. Les créanciers ont rejeté l’offre de Braskem visant à rembourser le principal après un délai de grâce de cinq ans, assorti d’un délai de grâce de deux ans et demi pour le paiement des intérêts, ont ajouté ces sources.

Si les discussions actuelles sur la restructuration se poursuivent, les sources ont indiqué que le cadre extrajudiciaire de Braskem inclurait un délai de suspension de 90 jours pour négocier un plan global, ce qui permettrait de gagner du temps pour parvenir à un accord mutuel tout en protégeant l’entreprise contre les réclamations des créanciers.

Par ailleurs, Braskem, dont le contrôle est partagé entre IG4 et la compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras

PETR4.SA , étudie actuellement des options de restructuration pour la dette de 2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de sa filiale mexicaine, y compris un éventuel recours au chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, qui serait étroitement synchronisé avec la procédure brésilienne, a déclaré l’une des sources.