Selon certaines sources, BP lorgnerait sur les actifs de Devon Energy dans le cadre de ses nouvelles ambitions en matière de fusions-acquisitions aux États-Unis

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(Ajout de la réaction du marché boursier au paragraphe 7)

* BP ciblerait principalement des actifs de schiste américains producteurs de pétrole, selon certaines sources

* BP s'intéresserait à l'actif Eagle Ford de Devon, selon des sources

* BP s'est largement tenu à l'écart des processus de vente d'actifs de schiste, privilégiant la réduction de sa dette et les cessions

* Une partie de l'actif Eagle Ford de Devon était auparavant détenue conjointement avec BP dans le cadre d'une coentreprise

par David French et Arathy Somasekhar

BP BP.L envisage l’acquisition potentielle des activités de Devon Energy DVN.N dans le sud du Texas, dans le cadre d’efforts renouvelés de la part du géant britannique pour développer son portefeuille d’actifs de schiste aux États-Unis, ont déclaré des sources proches du dossier.

Après avoir, pendant des années, donné la priorité aux investissements dans les énergies renouvelables et connu une forte rotation à la tête de l’entreprise – avec notamment cinq directeurs généraux depuis 2020 –, BP , dont le siège est à Londres, est revenue à une stratégie qui place ses activités traditionnelles de pétrole et de gaz au cœur de ses priorités.

Depuisl’arrivée de Meg O’Neill au poste de directrice générale en avril, BP a accédé à la « data room » concernant un petit nombre d’actifs de schiste mis en vente par leurs propriétaires, ce qui a permis à l’entreprise d’accéder aux informations confidentielles fournies aux acheteurs potentiels afin qu’elle puisse évaluer les avantages d’une transaction, selon six sources.

BP s'est principalement intéressée à des actifs pétroliers dont la valeur est estimée entre 2 et 5 milliards de dollars, ont indiqué trois de ces sources.

Cela inclut l’actif Eagle Ford de Devon Energy, dont la salle de données a été ouverte fin août, ont précisé trois de ces sources. Les analystes de TPH Research ont indiqué mercredi dans une note que cet actif pourrait valoir environ 4,5 milliards de dollars.

Les sources ont toutefois précisé que l’accès à une salle de données ne garantissait pas que BP ferait une offre officielle sur un actif. Elles se sont exprimées sous couvert d’anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations privées.

L'action Devon a prolongé sa progression à la suite de l'article de Reuters et a clôturé en hausse de 1,8 % jeudi. Selon les données de LSEG, le titre Devon a progressé d'environ 34 % cette année.

BP n’a pas souhaité faire de commentaire. Devon n’a pas répondu à une demande de commentaire.

BPX ENERGY

Les activités de BP dans le secteur du schiste américain sont regroupées au sein de sa filiale BPX Energy, dont les actifs sont situés dans les bassins d’Eagle Ford, du Permien et de Haynesville, qui s’étendent du Texas à la Louisiane. Au deuxième trimestre, la production s’élevait à environ 545 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd), dont environ 205 000 boepd provenaient de son site existant d’Eagle Ford, selon une présentation datant du mois d’août.

La société vise une production de plus de 650 000 boepd provenant de BPX d’ici 2030, selon le site web de BP.

Malgré son recentrage stratégique sur le pétrole et le gaz, auparavant supervisé par Albert Manifold avant qu’il ne soit démis de ses fonctions de président et remplacé de manière définitive au début du mois par Ian Tyler , BP a consacré les 18 derniers mois à réduire sa dette et à atteindre un objectif de cession de 20 milliards de dollars .

Bien qu’elle ait mené quelques opérations d’acquisition pendant cette période, notamment en manifestant son intérêt pour l’achat d’une participation majoritaire dans le gisement de Shenandoah dans le golfe du Mexique, BP avait été largement absente des salles de données sur le schiste, ce qui rend d’autant plus remarquable son retour ces dernières semaines en tant qu’acheteur potentiel, ont indiqué trois de ces sources.

L’acquisition d’actifs à proximité de son périmètre d’activité actuel serait logique, ont indiqué quatre de ces sources, compte tenu des économies potentielles et de la bonne connaissance qu’a BP de la géologie locale.

Une partie de l'actif de Devon dans l’Eagle Ford était détenue dans le cadre d’une coentreprise entre la société et BP jusqu’à la dissolution du partenariat en 2025.

CESSION DE DEVON

Devon cherche à céder à la fois ses terrains d’Eagle Ford et ceux du bassin de Powder River dans le Wyoming, ont indiqué les sources, dans le cadre d’une révision du portefeuille engagée à la suite de sa fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy. L’actif d’Eagle Ford s’étend sur environ 90 000 acres nets et a produit environ 77 000 boepd au deuxième trimestre, selon le site web de Devon.

Cette initiative intervient alors que les actifs énergétiques américains ont gagné en attractivité auprès des acheteurs, car ils peuvent continuer à fonctionner même si le conflit au Moyen-Orient secoue les marchés mondiaux du pétrole. Ces tensions ont repoussé le prix du brut au-dessus des 100 dollars le baril la semaine dernière, une hausse qui profite aux vendeurs.

À l’inverse, la volatilité du marché rend plus difficile la mise d’accord entre acheteurs et vendeurs sur les valorisations, les acheteurs souhaitant éviter de donner l’impression de payer un prix surévalué. En conséquence, les transactions portant sur des actifs de production américains ont chuté ces derniers mois .

Cette incertitude se reflète dans les valorisations potentielles de l’actif Eagle Ford de Devon. Les analystes de TPH Research l’ont évalué à 4,5 milliards de dollars, mais les sources ont évoqué une fourchette comprise entre 3,5 milliards et environ 4 milliards de dollars.

Devon subit également la pression d’actionnaires activistes, TOMS Capital et Kimmeridge Energy Management , qui l’incitent à améliorer ses performances et à se séparer de certains actifs.