Selon certaines sources, BP aurait envisagé une transaction concernant l'actif Eagle Ford de Devon

par David French et Arathy Somasekhar

BP BP.L a étudié la possibilité d'acquérir les activités de Devon Energy DVN.N au sud du Texas, ont indiqué quatre sources proches du dossier, l'une d'entre elles précisant que la société avait désormais renoncé à cette opération.

Après avoir donné la priorité pendant des années aux investissements dans les énergies renouvelables et connu une forte rotation à sa tête – avec cinq directeurs généraux successifs depuis 2020 –, BP, dont le siège est à Londres, est revenue à une stratégie qui place ses activités traditionnelles de pétrole et de gaz au cœur de ses priorités.

Depuis l'arrivée de Meg O'Neill au poste de directrice générale en avril, BP a accédé à la salle de données concernant un petit nombre d'actifs liés au schiste mis en vente, ce qui a permis à l'entreprise d'accéder aux informations confidentielles fournies aux acheteurs potentiels afin qu'ils puissent évaluer l'intérêt d'une transaction, selon six sources.

Parmi celles-ci figurait la salle de données relative à l'actif Eagle Ford de Devon, qui a ouvert fin août, ont indiqué quatre de ces sources. Les analystes de TPH Research ont déclaré mercredi dans une note que l'actif de Devon pourrait valoir environ 4,5 milliards de dollars.

Toutefois, après avoir étudié les avantages d'une transaction, BP a décidé de se retirer, a déclaré l'une des sources proches du dossier.

Vendredi, l'action BP a reculé de 3,4 %, tandis que celle de Devon a clôturé en hausse de 1,8 % jeudi. Selon les données de LSEG, le titre Devon a progressé d'environ 34 % cette année.

Les sources ont précisé que l'accès à une « data room » ne garantissait pas que BP ferait une offre officielle sur un actif. Elles se sont exprimées sous couvert d'anonymat afin de pouvoir évoquer des délibérations confidentielles.

“BP a été très claire quant à ses cinq priorités, parmi lesquelles figure clairement le renforcement du bilan — cette priorité reste inchangée, tout comme notre engagement à maintenir une discipline en matière de capital”, a déclaré BP dans un commentaire transmis par e-mail. Les autres priorités comprennent la simplification de son portefeuille, l'excellence opérationnelle et une prise de décision plus rapide assortie d'une plus grande responsabilisation.

Devon n'a pas répondu à une demande de commentaire.

BPX ENERGY

Les activités de BP dans le secteur du schiste américain sont regroupées au sein de sa division BPX Energy, dont les actifs sont situés dans les bassins d'Eagle Ford, du Permien et de Haynesville, qui s'étendent du Texas à la Louisiane. La production au deuxième trimestre s'élevait à environ 545.000 barils équivalent pétrole par jour (boepj), dont environ 205.000 boepj provenaient de son site existant d'Eagle Ford, selon une présentation datée du mois d'août.

La société vise une production de plus de 650.000 boepj pour BPX d'ici 2030, selon le site web de BP.

Malgré son recentrage stratégique sur le pétrole et le gaz, auparavant supervisé par Albert Manifold avant qu'il ne soit démis de ses fonctions de président et remplacé de manière définitive au début du mois par Ian Tyler , BP a consacré les 18 derniers mois à réduire sa dette et à atteindre un objectif de cession de 20 milliards de dollars .

Bien qu'elle ait mené quelques opérations d'acquisition pendant cette période, notamment en manifestant son intérêt pour l'achat d'une participation majoritaire dans le gisement de Shenandoah dans le golfe du Mexique, BP s'était largement tenue à l'écart des salles de données sur le schiste, ce qui rend d'autant plus remarquable son retour ces dernières semaines en tant qu'acheteur potentiel, ont indiqué trois de ces sources.

L'acquisition d'actifs à proximité de son périmètre d'activité actuel serait logique, ont indiqué quatre de ces sources, compte tenu des économies potentielles et de la bonne connaissance qu'a BP de la géologie locale.

Une partie des actifs de Devon dans la région d'Eagle Ford était détenue dans le cadre d'une coentreprise entre la société et BP jusqu'à la dissolution du partenariat en 2025.

CESSION DE DEVON

Devon cherche à céder à la fois ses terrains d'Eagle Ford et ceux du bassin de Powder River dans le Wyoming, ont indiqué les sources, dans le cadre d'une revue de son portefeuille engagée à la suite de sa fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy. L'actif d'Eagle Ford s'étend sur environ 90.000 acres nets et a produit environ 77.000 boepj au deuxième trimestre, selon le site web de Devon.

Cette initiative intervient alors que les actifs énergétiques américains ont gagné en attractivité auprès des acheteurs, car ils peuvent continuer à fonctionner même si le conflit au Moyen-Orient ébranle les marchés mondiaux du pétrole. Ces tensions ont repoussé le prix du brut au-dessus des 100 dollars le baril la semaine dernière, une hausse qui profite aux vendeurs.

À l'inverse, la volatilité du marché rend plus difficile la mise d'accord entre acheteurs et vendeurs sur les valorisations, les acheteurs souhaitant éviter de donner l'impression de payer un prix surévalué. En conséquence, les transactions portant sur des actifs de production américains ont chuté ces derniers mois .

Cette incertitude se reflète dans les valorisations potentielles de l'actif Eagle Ford de Devon. Les analystes de TPH Research l'ont évalué à 4,5 milliards de dollars, mais les sources ont indiqué une fourchette comprise entre 3,5 milliards et environ 4 milliards de dollars.

Devon subit également la pression d'actionnaires activistes, TOMS Capital et Kimmeridge Energy Management , qui l'incitent à améliorer ses performances et à se séparer de certains actifs.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de jeudi avec une source supplémentaire indiquant que BP s'est retiré après avoir examiné l'actif Eagle Ford de Devon; ajout d'un commentaire de BP au paragraphe 8)