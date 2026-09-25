Midterms américaines : 3 scénarios majeurs et leurs impacts financiers selon J. Safra Sarasin

drapeau américain 3 (Crédits: Unsplash - Ben White)

Les élections de mi-mandat américaines se tiendront le mardi 3 novembre. Comme à l'accoutumée, les quatre cent trente-cinq sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat seront renouvelés. Quels sont les enjeux de ces élections ? C'est la question que pose la banque privée suisse J. Safra Sarasin.

Ces derniers mois, les marchés de prédiction ont évolué en faveur des démocrates, notamment parce que de nombreux Américains estiment que les politiques de l'administration ont aggravé les difficultés liées au coût de la vie. Polymarket évalue à 66% la probabilité que les démocrates remportent les deux chambres du Congrès, contre seulement 8% pour le maintien du contrôle républicain sur les deux chambres. La plateforme attribue une probabilité de 27% à un Congrès divisé, avec une Chambre des représentants démocrate et un Sénat républicain.

"Nous nous attendons à ce que l'économie reste solide au cours des 6 à 12 prochains mois et à ce que la Fed relève encore ses taux d'intérêt, quel que soit le résultat du scrutin. Les trois scénarios auraient toutefois des conséquences différentes pour les politiques publiques et les marchés financiers. Le résultat déterminera moins la survie du programme économique du président Trump que la possibilité de le prolonger davantage, ainsi que la capacité du Congrès à limiter les pouvoirs de la présidence", fait savoir J. Safra Sarasin.

La banque privée suisse analyse les trois scénarios possibles et leurs impacts :

- Une victoire démocrate totale dans les deux chambres , le scénario le plus probable, imposerait les limites les plus fortes à l'administration actuelle. Elle renforcerait l'indépendance de la Fed et donnerait plus de poids aux démocrates dans les négociations sur les dépenses. Un véritable retour en arrière sur les politiques républicaines est peu probable, en raison du veto présidentiel et des règles de vote au Sénat. Ce résultat semble plutôt favorable aux emprunts d'État (Treasuries). Les actions profiteraient d'une réduction de l'incertitude politique. Historiquement, un Congrès dont les deux chambres sont contrôlées par les démocrates a aussi constitué, en moyenne, le scénario le plus favorable au S&P 500, avec une hausse de 8,8% au cours des trois mois suivant les élections.

- Une Chambre démocrate et un Sénat républicain pourraient limiter de nouveaux plans de relance, mais feraient dépendre les nominations principalement des républicains. L'impact sur les obligations serait plutôt neutre. Le dollar balancerait entre une croissance plus faible et une crédibilité politique renforcée. Par le passé, les marchés d'actions se sont bien comportés dans ce scénario.

- Une victoire républicaine totale est le scénario le moins probable. Elle permettrait de nouveaux cadeaux fiscaux et de nouvelles dépenses, mais pousserait les taux d'intérêt à la hausse. Ce serait le résultat le moins favorable pour les obligations, tandis que l'impact sur les actions et le dollar serait neutre selon nous. Historiquement, une victoire républicaine totale a souvent été suivie par des marchés d'actions plus faibles.