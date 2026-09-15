Selon certaines sources, Boeing aurait réussi à sauver une commande de Turkish Airlines qui avait pris du retard

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Boeing BA.N est sur le point de finaliser une commande retardée portant sur 150 de ses 737 MAX, après que Turkish Airlines THYAO.IS eut menacé de se retirer de cet accord très médiatisé en raison d’un différend concernant la maintenance des moteurs, ont indiqué quatre personnes proches du dossier.

Cet accord – qui s'inscrit dans le cadre d'un programme portant sur 225 avions annoncé après la rencontre, il y a un an, entre le président turc Tayyip Erdogan et le président américain Donald Trump – avait été bloqué par un désaccord concernant la demande de la compagnie aérienne visant à conclure un accord industriel sur la maintenance des moteurs, mais il est à nouveau sur les rails et pourrait être signé la semaine prochaine, ont indiqué trois de ces sources.

Boeing et le motoriste CFM GE.N SAF.PA , détenu conjointement par GE Aerospace et le groupe français Safran, ont refusé de commenter. Turkish Airlines n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.