Selon certaines sources, BAE envisagerait de faire une offre sur Robin Radar dans le cadre d'une transaction qui pourrait s'élever à 2,3 milliards de dollars

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par Amy-Jo Crowley

BAE Systems BAES.L figure parmi les soumissionnaires potentiels qui en sont aux premières étapes de l’étude d’une offre sur Robin Radar Systems , ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

CVC CVC.AX et Blackstone BX.N envisagent également de faire une offre pour cette société néerlandaise spécialisée dans la détection de drones, ont précisé deux de ces sources, ajoutant qu'une offre soumise par ces sociétés de capital-investissement au cours de l'été avait été rejetée avant même le lancement du processus de vente.

Parmi les autres soumissionnaires potentiels figurent les sociétés de capital-investissement Advent et EQT EQTAB.ST , a ajouté l’une de ces sources. Reuters est le premier à révéler les noms des soumissionnaires intéressés par Robin Radar.

La société d’investissement néerlandaise Parcom, propriétaire de Robin Radar, travaille avec JPMorgan JPM.N pour lancer un processus de cession dans le courant de l’année, qui pourrait valoriser le groupe basé à Delft à environ 2 milliards d’euros (, soit 2,26 milliards de dollars), ont indiqué deux de ces sources.

BAE a déclaré ne pas commenter les rumeurs ni les spéculations.

Parcom n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Les porte-parole de CVC et de Blackstone ont refusé de s’exprimer.

Robin Radar a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur les “procédures confidentielles relatives aux actionnaires”.

“Si nous avons des informations à communiquer concernant la structure de l’actionnariat à un moment donné, nous le ferons avec toute la prudence requise”, a-t-elle déclaré.

Advent, EQT et JPMorgan ont refusé de commenter. La vente potentielle de Robin Radar a été rapportée pour la première fois en juin par les médias néerlandais.

Les opérations de fusion-acquisition dans le secteur de la défense font l’objet d’une attention particulière, alors que l’Europe s’efforce d’ accroître sa souveraineté numérique, les gouvernements cherchant à conserver un contrôle national ou européen sur les infrastructures critiques liées au cloud, aux données et au numérique.

Parcom, qui a racheté Robin Radar en 2024, préférerait un investisseur stratégique européen ou un fonds de capital-investissement pour développer sa technologie au profit de l’Europe, a indiqué une deuxième source.

En mai, le gouvernement néerlandais a bloqué ‌le rachat de 100 millions d’euros par la société américaine Kyndryl

KD.N du fournisseur de services cloud Solvinity, invoquant des raisons d’intérêt public et de sécurité nationale.

C’était la première fois que le Bureau néerlandais de contrôle des investissements bloquait une acquisition américaine depuis sa création en 2020.

Fondée en 2010, la société Robin Radar a commencé par fabriquer de petits radars aéroportuaires destinés à détecter les volées d’oiseaux afin d’éviter les collisions avec des avions militaires, mais s’est depuis orientée vers les technologies anti-drones.

L’année dernière, les Pays-Bas ont acheté 100 radars d’alerte précoce fabriqués par Robin Radar , afin de faciliter la détection des drones en approche après des observations près d’un aéroport et d’une base de l’armée de l’air.

Sa technologie a également été utilisée pour assurer la sécurité d’événements en direct, tels que la Coupe du monde de football 2026 et les Jeux olympiques de Paris en 2024.

(1 dollar = 0,8863 euro)