Selon certaines sources, Avenue Capital serait en tête de course pour acquérir une participation dans une coentreprise chargée des droits médiatiques de la Serie A

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* Selon certaines sources, l'objectif serait d'acquérir une participation de 10 % pour 320 millions d'euros sous forme d'actions ordinaires

* Cette offre est apparue comme la meilleure option lors de la réunion de vendredi, selon des sources

* Une offre concurrente table sur une valorisation plus élevée dans le cadre d’une opération de capital structurée,

* selon des sources

* Les offres seront examinées plus en détail dans les semaines à venir, selon des sources

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par Elvira Pollina

La société de capital-investissement Avenue Capital s'est imposée comme le principal soumissionnaire pour une participation minoritaire dans la société qui détiendra les droits médiatiques internationaux de la Serie A, la première division italienne de football, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

La Serie A étudie la vente d’une participation dans une société qui détiendra ses droits internationaux de diffusion, de sponsoring et de paris, et a reçu le mois dernier les offres définitives de sociétés de capital-investissement .

Les clubs de la Serie A se sont réunis vendredi pour un premier examen des offres, ont indiqué ces deux sources.

La société new-yorkaise Avenue Capital vise une participation de 10 % dans cette société de médias pour 320 millions d’euros, ont-elles précisé, ce qui porterait la valorisation totale de l’opération à 3,2 milliards d’euros.

Avenue est en tête malgré le fait que certains soumissionnaires rivaux aient proposé de payer davantage, car son offre est structurée comme un investissement en actions ordinaires, sans les garanties sur les flux de trésorerie futurs recherchées par certains concurrents, a déclaré l’une des deux sources.

Cette source a ajouté que Carlyle et Nextalia, qui se sont associés pour soumettre une offre conjointe, avaient proposé environ 650 millions d’euros pour une participation d’environ 17 %, valorisant ainsi l’entreprise à environ 3,75 milliards d’euros.

L’offre d’Avenue Capital sera examinée de plus près dans les semaines à venir par les clubs, ont indiqué ces sources, tout en précisant qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise à ce sujet.

Avenue Capital et la Serie A n’ont pas souhaité faire de commentaires. Carlyle et Nextalia n’étaient pas immédiatement joignables pour s’exprimer.

Tout accord nécessite le soutien d’au moins 14 des 20 clubs de la ligue.

Abritant l’Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus JUVE.MI , le championnat italien peine depuis quelques années à vendre ses droits médiatiques à l’étranger, l’intérêt des diffuseurs s’étant amenuisé en raison d’un calendrier surchargé, dominé par l’élargissement de la Ligue des champions de l’UEFA et par la popularité de la Premier League anglaise.

Selon les données de l’UEFA, l’instance européenne du football, la division chargée des médias internationaux de la Serie A génère un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros par an, soit une fraction de celui généré par la Premier League et la Liga espagnole.