Ligue 1 : avec Dønnum buteur, Toulouse déroule au Mans (0-3)
Le Mans 0-3 Toulouse
Buts : Russell-Rowe (46 e ), Dønnum (59 e ), Tengstedt (87e)
Le Téfécé a eu besoin d’une mi-temps pour se jauger avant de dérouler. Toulouse est allé s’imposer largement sur la pelouse du Mans (0-3) vendredi soir en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Avec ces trois points, les Toulousains gagnent provisoirement huit places pour grimper à la septième place du classement pendant que Le Mans est tout proche de la zone rouge (15e).…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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