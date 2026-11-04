Selon certaines sources, AstraZeneca aurait fait une offre de 10 milliards de dollars pour racheter Rhythm, un laboratoire spécialisé dans les médicaments contre l'obésité

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(Mises à jour régulières avec des sources Reuters, le cours de l'action et l'évolution du cours de l'action Rhythm)

par Sabrina Valle, Milana Vinn et Amy-Jo Crowley

AstraZeneca AZN.L a fait une offre d'environ 10 milliards de dollars pour acquérir le fabricant de médicaments contre l'obésité Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O , selon trois personnes proches du dossier.

AstraZeneca a proposé jusqu’à 134 dollars par action dans le cadre de cette proposition non contraignante, qui inclut des paiements liés à la réalisation d’étapes clés, ont précisé ces sources.

Le Wall Street Journal avait rapporté plus tôt mercredi qu’AstraZeneca avait fait une offre de 124 dollars par action pour cette société le mois dernier.

À l’annonce de cette nouvelle, l’action Rhythm a clôturé en hausse de 28% à 110,68 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 7,64 milliards de dollars.

L’acquisition serait menée par Alexion, la division d’AstraZeneca spécialisée dans les maladies rares, que la société a rachetée pour 39 milliards de dollars en 2021 afin de se diversifier au-delà de ses activités principales dans l’oncologie et la biopharmacie, ont précisé deux de ces sources.

Un porte-parole d’AstraZeneca n’a pas souhaité faire de commentaire.

Les représentants de Rhythm n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Pascal Soriot, directeur général d’AstraZeneca, cherche à recentrer l’attention des investisseurs sur la croissance après plusieurs mois mouvementés. La société, dont la capitalisation boursière s’élève à 292 milliards de dollars, a connu quelques revers dans ses essais cliniques, et les rumeurs concernant un accord potentiellement transformateur avec son concurrent américain Bristol Myers Squibb BMY.N avaient pesé sur le cours de l’action.

Rhythm développe des traitements pour des troubles neuroendocriniens rares, tandis qu’Alexion est spécialisée dans les traitements des maladies rares et est devenue la pièce maîtresse des efforts d’AstraZeneca pour se développer dans le secteur des médicaments spécialisés à forte croissance.

AstraZeneca avait déjà manifesté son intérêt pour Rhythm, qui développe des traitements contre les troubles métaboliques rares et l’obésité sévère, et avait relancé ses démarches ces derniers mois, selon le Wall Street Journal.

En mars, la Food and Drug Administration américaine a élargi l'utilisation du traitement de Rhythm, Imcivree, à une forme rare d’obésité causée par des lésions cérébrales, ce qui en fait le premier traitement approuvé aux États-Unis pour cette affection.

La société développe également des traitements pour d’autres maladies neuroendocrines et métaboliques rares.

Le marché des médicaments contre l’obésité est devenu l’un des secteurs les plus convoités de l’industrie pharmaceutique, porté par la forte demande pour les traitements de Novo Nordisk

NOVOb.CO et d’Eli Lilly LLY.N , ainsi que par les prévisions selon lesquelles les ventes pourraient dépasser les 100 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

Bien que les traitements de Rhythm ciblent des formes génétiques rares d’obésité plutôt que le marché plus large de la perte de poids, une acquisition permettrait à AstraZeneca d’acquérir une présence commerciale bien établie dans ce domaine en pleine croissance, tout en élargissant son portefeuille de maladies rares.