 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, Apollo étudierait différentes options de cession pour Energos, opérateur d'infrastructures de GNL flottant
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 13:30
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, Apollo envisagerait la cession totale ou partielle d'Energos pour un montant supérieur à 3 milliards de dollars

* XRG pourrait acquérir une participation pouvant aller jusqu'à 50 % dans Energos, selon certaines sources

* Energos exploite 13 navires de GNL flottants déployés dans le monde entier dans le cadre de contrats à long terme

par Milana Vinn et David French

Apollo Global Management

APO.N étudie actuellement différentes options stratégiques pour Energos Infrastructure, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le fournisseur d'infrastructures de GNL flottantes à plus de 3 milliards de dollars, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le géant de l’investissement a mené ces dernières semaines des discussions avec des acquéreurs potentiels, leur indiquant qu’il serait ouvert à une cession totale ou partielle d’Energos, ont précisé ces sources. XRG, la branche d’investissement internationale de l’Abu Dhabi National Oil Company, figure parmi les acquéreurs potentiels, avec une offre qui lui permettrait d’acquérir une participation pouvant aller jusqu’à 50 % dans Energos, ont indiqué ces sources.

Ces sources ont toutefois précisé qu’aucun accord concernant Energos n’était encore conclu et ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir évoquer des discussions confidentielles.

Apollo et XRG ont refusé de commenter. Energos n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les infrastructures flottantes de GNL permettent d’importer du gaz naturel destiné à la production d’électricité et à d’autres usages commerciaux sans avoir recours à des installations terrestres à grande échelle, dont la construction peut s’avérer coûteuse, prendre des années et nécessiter d’importantes superficies.

Basée à Stamford, dans le Connecticut, Energos exploite 13 navires de GNL flottants, dont neuf permettant le stockage et la regazéification du GNL, deux unités de stockage et deux méthaniers. Ses actifs sont actuellement déployés à l’échelle mondiale dans le cadre d’accords commerciaux à long terme, notamment au Brésil, en Égypte, en Indonésie, au Mexique et aux Pays-Bas, selon son site web.

Apollo a créé Energos en partenariat avec New Fortress Energy NFE.O en 2022, avant que le gestionnaire d’actifs ne rachète la participation de 20 % détenue par New Fortress en janvier 2024.

XRG s'est montrée désireuse d'investir dans le secteur du GNL dans le cadre de sa stratégie plus large visant à acquérir des actifs dans le gaz naturel et la chimie en dehors des Émirats arabes unis. Elle vise à mettre en place une activité mondiale intégrée dans le gaz et le GNL, avec une capacité pouvant atteindre 25 millions de tonnes par an (mtpa) d'ici 2035, selon son site web.

Depuis le début de l'année, la société a acquis une participation supplémentaire de 7,6% dans deux trains de GNL du projet Rio Grande LNG au Texas, et s'est associée à l'italien Eni ENI.MI pour acquérir des participations minoritaires dans trois blocs en amont en Argentine liés à un projet de GNL dans ce pays d'Amérique du Sud.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
124,540 USD NYSE -1,93%
ENI
24,025 EUR MIL -0,87%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
NEW FORTRS RG-A
12,5100 USD NASDAQ -2,04%
Pétrole Brent
103,53 USD Ice Europ -1,96%
Pétrole WTI
100,47 USD Ice Europ -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.09.2026 13:44 

    (Actualisé avec contrats à terme, Apollo, Lennar et Celcuity) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,76% pour le Dow Jones .DJI , de 0,80% pour le Standard &

  • La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi lors d'une conférence de presse à l'issue d'un remaniement ministériel, au siège du gouvernement à Tokyo, le 17 septembre 2026 ( POOL / Rie KIKUCHI )
    Remaniement au Japon, les principaux ministres restent en poste
    information fournie par AFP 17.09.2026 13:37 

    La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a maintenu jeudi ses principaux ministres en poste lors d'un remaniement gouvernemental destiné à consolider la coalition au pouvoir tout en préparant une baisse controversée de la taxe sur la consommation. Les Premiers ... Lire la suite

  • La commissaire à l'Elargissement, Marta Kos, à Pristina le 15 mai 2026. ( AFP / ARMEND NIMANI )
    Association UE-Canada : l'UE se félicite d'être "plus attractive que jamais", malgré le rejet des Islandais
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.09.2026 13:33 

    "Je ne parle pas seulement du fait de devenir ou non membre de l'Union. Je parle de la volonté de travailler plus étroitement avec nous", a expliqué la commissaire à l'Elargissement, Marta Kos, ce jeudi 17 septembre, lors d'une visite à Oslo. Le rejet par les Islandais ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres
    GB: La Banque d'Angleterre (BoE) laisse à nouveau son principal taux inchangé
    information fournie par Reuters 17.09.2026 13:12 

    La Banque d'Angleterre (BoE) a ‌une nouvelle fois maintenu jeudi son taux directeur inchangé, à ​3,75%, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement au cas où le conflit au Moyen-Orient venait à se prolonger. La décision ​du MPC, le comité de politique monétaire ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,82 -0,83%
Pétrole Brent
103,6 -1,89%
CAC 40
8 166,37 +0,32%
BIOPHYTIS
0,052 +13,54%
HAFFNER ENERGY
0,54 -11,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank