Selon certaines sources, Apollo étudierait différentes options de cession pour Energos, opérateur d'infrastructures de GNL flottant

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* Selon certaines sources, Apollo envisagerait la cession totale ou partielle d'Energos pour un montant supérieur à 3 milliards de dollars

* XRG pourrait acquérir une participation pouvant aller jusqu'à 50 % dans Energos, selon certaines sources

* Energos exploite 13 navires de GNL flottants déployés dans le monde entier dans le cadre de contrats à long terme

par Milana Vinn et David French

Apollo Global Management

APO.N étudie actuellement différentes options stratégiques pour Energos Infrastructure, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le fournisseur d'infrastructures de GNL flottantes à plus de 3 milliards de dollars, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le géant de l’investissement a mené ces dernières semaines des discussions avec des acquéreurs potentiels, leur indiquant qu’il serait ouvert à une cession totale ou partielle d’Energos, ont précisé ces sources. XRG, la branche d’investissement internationale de l’Abu Dhabi National Oil Company, figure parmi les acquéreurs potentiels, avec une offre qui lui permettrait d’acquérir une participation pouvant aller jusqu’à 50 % dans Energos, ont indiqué ces sources.

Ces sources ont toutefois précisé qu’aucun accord concernant Energos n’était encore conclu et ont souhaité garder l’anonymat afin de pouvoir évoquer des discussions confidentielles.

Apollo et XRG ont refusé de commenter. Energos n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les infrastructures flottantes de GNL permettent d’importer du gaz naturel destiné à la production d’électricité et à d’autres usages commerciaux sans avoir recours à des installations terrestres à grande échelle, dont la construction peut s’avérer coûteuse, prendre des années et nécessiter d’importantes superficies.

Basée à Stamford, dans le Connecticut, Energos exploite 13 navires de GNL flottants, dont neuf permettant le stockage et la regazéification du GNL, deux unités de stockage et deux méthaniers. Ses actifs sont actuellement déployés à l’échelle mondiale dans le cadre d’accords commerciaux à long terme, notamment au Brésil, en Égypte, en Indonésie, au Mexique et aux Pays-Bas, selon son site web.

Apollo a créé Energos en partenariat avec New Fortress Energy NFE.O en 2022, avant que le gestionnaire d’actifs ne rachète la participation de 20 % détenue par New Fortress en janvier 2024.

XRG s'est montrée désireuse d'investir dans le secteur du GNL dans le cadre de sa stratégie plus large visant à acquérir des actifs dans le gaz naturel et la chimie en dehors des Émirats arabes unis. Elle vise à mettre en place une activité mondiale intégrée dans le gaz et le GNL, avec une capacité pouvant atteindre 25 millions de tonnes par an (mtpa) d'ici 2035, selon son site web.

Depuis le début de l'année, la société a acquis une participation supplémentaire de 7,6% dans deux trains de GNL du projet Rio Grande LNG au Texas, et s'est associée à l'italien Eni ENI.MI pour acquérir des participations minoritaires dans trois blocs en amont en Argentine liés à un projet de GNL dans ce pays d'Amérique du Sud.