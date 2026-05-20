Selon certaines sources, Airbus aurait informé certains clients de nouveaux retards concernant l'A350

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Tim Hepher

Airbus AIR.PA a informé certains clients de nouveaux retards dans les livraisons de l'A350 prévues pour la fin de la décennie, suscitant de nouvelles inquiétudes concernant les livraisons provenant d'une usine de pièces détachées américaine récemment acquise par le constructeur aéronautique européen, ont déclaré trois sources du secteur.

Ces sources ont indiqué que ces retards reflètent principalement des problèmes persistants pour s'approvisionner en pièces essentielles du fuselage auprès de l'ancienne usine Spirit AeroSystems de Kinston, en Caroline du Nord.

Par ailleurs, les portes de soute construites par Airbus en Espagne pour le nouvel A350 Freighter sont également confrontées à des perturbations, ont-elles ajouté.

Airbus a déclaré ne jamais faire de commentaires sur les délais de livraison.

Un porte-parole a déclaré que le premier vol de l'A350 Freighter, prévu plus tard cette année, et sa première livraison en 2027 restent en bonne voie.

Airbus a racheté l'usine de Kinston, ainsi que l'usine de fabrication d'ailes de Spirit située à Belfast pour le plus petit A220, l'année dernière, alors que la majeure partie du fournisseur est revenue à son ancienne maison mère, Boeing

BA.N .

Le site de Kinston, d'une superficie de 46 450 m² et équipé de robots, fabrique des panneaux composites pour la partie supérieure du fuselage de l'A350 long-courrier ainsi qu'un longeron en fibre de carbone pour chaque aile.

Selon des sources du secteur, le transfert vers Airbus a été en partie entravé par des problèmes de personnel, certains employés ayant choisi de rejoindre les anciennes activités de Spirit sous l'égide de Boeing.

"La transition ne s'est pas déroulée sans heurts", a déclaré à Reuters une source haut placée du secteur aérospatial.

Airbus a déclaré aux analystes le mois dernier n'avoir constaté aucune mauvaise surprise à Kinston, bien que le directeur financier Thomas Toepfer ait souligné la complexité logistique liée à l'envoi d'experts depuis l'Europe pour soutenir la montée en puissance de la production.