Selon Cantor, les hôpitaux et les assureurs santé pourraient en tirer profit si les démocrates remportaient les élections de mi-mandat de 2026

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10 juin - ** Selon les analystes de Cantor Fitzgerald, les hôpitaux et les assureurs santé pourraient globalement tirer profit d'un succès des démocrates aux élections de mi-mandat de 2026, à la suite des lois adoptées par le Congrès de 2025-2027

** Compte tenu de l'attention portée par le Congrès aux programmes Medicaid et aux plans du Marché, Molina Health

MOH.N et Centene CNC.N sont globalement les plus susceptibles de tirer profit d'un renversement de la majorité à la Chambre; et parmi les prestataires, Universal Health Services

UHS.N , compte tenu de son exposition aux programmes de contrôle des prix des médicaments, selon le courtier

** Si la Chambre bascule du côté démocrate, cela pourrait ralentir la mise en œuvre des exigences de travail pour Medicaid , une éventuelle abrogation de la législation fiscale sur les prestataires et pourrait conduire à un retour partiel des subventions de l'ACA - selon les prévisions de la société de courtage

** Sur les 441 sièges de la Chambre des représentants à pourvoir, 19 sont considérés comme indécis; MOH est la plus exposée parmi les assureurs, avec 72 % de ses membres Medicaid dans les 14 États clés, tandis que HCA arrive en tête parmi les hôpitaux, avec 68 % de ses établissements dans ces États - Cantor

** Le scénario de base de la société de courtage table sur le maintien du contrôle de la Chambre et du Sénat par les républicains, qui devraient mettre l'accent sur la continuité de la politique de santé, “ce qui est un résultat favorable pour les assureurs, car les implications concernent davantage un changement d'image qu'un changement structurel, mais ne présente aucun avantage pour les prestataires”

** “La majorité des sondages pré-électoraux indiquent que les démocrates pourraient remporter la Chambre des représentants, ce qui est positif pour les titres du secteur des services de santé en général” - Cantor

** À la clôture d'hier, MOH affichait une hausse de 17 %, CNC de 60,1 % et UHS une baisse de 32,8 % depuis le début de l'année