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L'autorité américaine de sécurité automobile enquête sur 1,2 million de véhicules Tesla en raison de défaillances de la suspension
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 2 à 5)

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête préliminaire concernant environ 1,2 million de véhicules Tesla TSLA.O , suite à des signalements de défaillances de la suspension pouvant entraîner une perte de contrôle de la direction.

L'organisme de régulation a indiqué que son Bureau d'enquête sur les défauts (Office of Defects Investigation) avait reçu 156 plaintes faisant état du détachement de la biellette latérale inférieure avant sur certains véhicules Model 3 de 2018 à 2020 et Model Y de 2021 à 2023.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

La plupart des plaintes indiquaient qu’il n’y avait eu aucun signe avant-coureur de la défaillance, bien que certains propriétaires aient signalé des bruits préalables, et que les véhicules aient souvent dû être remorqués après le détachement de la suspension, a précisé la NHTSA.

Les défaillances signalées dépassent le champ d’application des deux précédents rappels de Tesla concernant le détachement des bras de suspension latéraux et ne semblent pas être liées au problème de production abordé dans ces rappels, a ajouté l’autorité de régulation. L’évaluation préliminaire examinera la cause sous-jacente, l’ampleur et la gravité du défaut potentiel.

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