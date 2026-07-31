Taïwan rend hommage à un libraire hongkongais défunt pour sa "résistance" contre la Chine

Des messages d'hommage pour Lam Wing-kee lors de la cérémonie en sa mémoire à Taipei le 31 juillet 2026 ( AFP / CHENG Yu-chen )

Les autorités de Taïwan ont rendu hommage à Lam Wing-kee, un libraire de Hong Kong réfugié dans l'île, décédé début juillet, pour sa "résistance" contre le régime communiste chinois, lors d’une cérémonie commémorative vendredi.

Lam Wing-kee, 70 ans, est décédé à Taïpei le 2 juillet après un combat contre le cancer.

La vie de Lam était "une histoire de lutte, de résistance et de défiance contre le Parti communiste chinois", a déclaré le Premier ministre taiwanais Cho Jung-tai devant une centaine de personnes réunies dans une église presbytérienne de Taïpei, dont plusieurs hauts responsables du régime.

"Une dictature peut bien fermer les portes de la librairie (de Lam), elle ne pourra jamais enfermer son âme éprise de liberté", a affirmé M. Cho après avoir remis à titre posthume une décoration au libraire, reçue par son fils.

"Bien que (M. Lam) soit voûté, il était toujours droit pour défendre la liberté", a déclaré Tseng Chien-yuan, directeur exécutif de Citizen Congress Watch, un groupe de la société civile basé à Taïpei.

M. Lam était l'un des cinq libraires de Hong Kong "disparus" fin 2015 après avoir vendu des ouvrages critiques envers Pékin. Ils avaient été emprisonnés en Chine où ils avaient été contraints à des "aveux" télévisés. Leur disparition avait été vivement condamnée par la communauté internationale.

Autorisé à revenir à Hong Kong en 2016, il avait à nouveau bravé les autorités chinoises en tenant une conférence de presse pour dénoncer son enlèvement et sa détention.

En 2019, M. Lam avait fui à Taïwan après que Hong Kong eut annoncé un projet de loi permettant les extraditions vers la Chine, une mesure qui avait déclenché des mois de gigantesques manifestations pro-démocratie.

M. Lam avait rouvert une librairie, Causeway Bay Books, à Taïpei en 2020 et exhortait fréquemment la population à protéger le système démocratique de l’île.

Les relations entre Taïwan et Pékin sont glaciales, Pékin menaçant régulièrement d'annexer l'île, qu'elle revendique.