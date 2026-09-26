Selon Bloomberg News, Saudi Aramco collabore avec Evercore sur des projets concernant sa division gazière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tirées du paragraphe 2)

Le producteur de pétrole Saudi Aramco 2223.SE a engagé Evercore EVR.N pour le conseiller sur une restructuration qui permettrait de créer une division gazière autonome et ouvrirait la voie à une éventuelle introduction en bourse de cette entité, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Le Boston Consulting Group a également conseillé à Aramco de scinder ses activités gazières dans le cadre d’une initiative baptisée « Projet Gamma », visant à dégager davantage de valeur, précise le rapport.

Cela pourrait attirer de nouveaux investissements dans la division gazière ou déboucher sur une introduction en bourse ou une cotation minoritaire valorisant l’activité à plus de 100 milliards de dollars, ajoute l’article.

Saudi Aramco, Evercore et BCG n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Reuters avait rapporté plus tôt cette semaine que le géant pétrolier saoudien prévoyait de réorganiser ses activités afin de créer une nouvelle division gazière, ce qui permettrait à Aramco de disposer d’une plateforme spécialisée à partir de laquelle développer ses ressources en gaz naturel sur le marché intérieur et constituer un portefeuille de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’étranger.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie actuelle des compagnies pétrolières des États du Golfe, qui consiste à céder à des investisseurs extérieurs certaines parties de leurs activités tout en conservant le contrôle opérationnel et en évitant dans une large mesure d’ouvrir leurs principales divisions de production pétrolière.

Aramco, la plus grande entreprise énergétique au monde, cherche à lever des capitaux extérieurs afin de financer le programme ambitieux de diversification du royaume, dans un contexte de pression budgétaire croissante. Le géant pétrolier s’efforce activement de céder des actifs, d’améliorer son efficacité et de réduire ses coûts.