Selon Bloomberg News, Roku serait en pourparlers en vue d'une vente, qui pourrait inclure un partenariat dans le secteur des médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe au paragraphe 1)
Roku ROKU.O serait en pourparlers pour se vendre, avec notamment un éventuel partenariat dans le domaine des médias, a rapporté vendredi Bloomberg News.
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