Selon Bloomberg News, Roku serait en pourparlers en vue d'une vente, qui pourrait inclure un partenariat dans le secteur des médias

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Roku ROKU.O serait en pourparlers pour se vendre, avec notamment un éventuel partenariat dans le domaine des médias, a rapporté vendredi Bloomberg News.