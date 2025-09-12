Selon Bloomberg News, OpenAI et Nvidia s'apprêtent à annoncer des investissements dans des centres de données au Royaume-Uni

Les directeurs généraux du fabricant de ChatGPT OpenAI et de Nvidia NVDA.O prévoient de s'engager à soutenir des investissements de plusieurs milliards de dollars dans des centres de données au Royaume-Uni lorsqu'ils se rendront dans le pays la semaine prochaine en même temps que le président américain Donald Trump, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Les entreprises font équipe avec Nscale Global Holdings, une entreprise londonienne spécialisée dans les centres de données, sur le projet, a indiqué le rapport, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Nvidia n'a pas souhaité faire de commentaire. OpenAI, NScale Global, la Maison Blanche et Downing Street n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de travail habituelles.

L'investissement souligne la demande croissante d'infrastructures numériques, stimulée par l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et le directeur de Nvidia, Jensen Huang, font partie d'un groupe de cadres technologiques américains qui devraient se rendre dans le pays dans le cadre de la délégation, selon le rapport.

Plusieurs entreprises américaines de divers secteurs devraient également annoncer des dizaines de milliards de dollars d'investissements au Royaume-Uni au cours de la visite de Donald Trump, selon Bloomberg News.