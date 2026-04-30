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Selon Bloomberg News, Meta envisage de lever jusqu'à 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O envisage de vendre entre 20 et 25 milliards de dollars d'obligations notées "investment grade", a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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