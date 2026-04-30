information fournie par Reuters • 30/04/2026 à 14:49

Selon Bloomberg News, Meta envisage de lever jusqu'à 25 milliards de dollars grâce à une émission obligataire

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Meta META.O envisage de vendre entre 20 et 25 milliards de dollars d'obligations notées "investment grade", a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.