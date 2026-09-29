Selon Bloomberg News, M. Ternus d'Apple envisage une refonte axée sur l'ingénierie

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(Refonte générale)

Le nouveau directeur général d'Apple

AAPL.O , John Ternus, envisage une refonte en profondeur du fabricant de l’iPhone visant à renforcer son orientation technique, à lancer des produits plus fréquemment et à créer une organisation plus légère, a rapporté mardi Bloomberg News.

Parmi les premières idées à l'étude figurent l'abandon du cycle traditionnel de lancement de produits au printemps et à l'automne, ainsi que la suppression de certains postes de cadres intermédiaires afin de réduire l'écart entre les ingénieurs et la direction, précise le rapport, citant des sources proches du dossier.

M. Ternus, qui travaille chez Apple depuis 25 ans et a longtemps occupé le poste de responsable du matériel, supervisant plusieurs générations d’iPhone, a succédé à Tim Cook cet automne. Selon les analystes, ce changement à la tête de l’entreprise souligne le rôle central de l’écosystème matériel d’Apple dans la croissance de la société.

Selon le rapport, des mesures de réduction des coûts sont déjà en cours, tandis que M. Ternus recherche également de nouvelles sources de revenus et des moyens de tirer davantage de valeur des produits existants.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

M. Ternus a fait savoir en interne qu’Apple devait lancer ses produits plus rapidement et se montrer plus audacieux pour rester compétitif à l’ère de l’intelligence artificielle, a rapporté Bloomberg News.

Apple organise généralement de grands événements annuels en juin et en septembre: sa conférence des développeurs est consacrée aux logiciels, tandis que son événement de lancement d’automne est axé sur les nouveaux iPhone et autres appareils grand public.

Au début du mois, Apple a fait son entrée sur le marché des smartphones pliables avec son iPhone Duo à 1.999 dollars. Selon les analystes, l’arrivée d’Apple pourrait contribuer à démocratiser les appareils pliables, à l’image de l’impact qu’a eu la marque sur les montres connectéeset les écouteurs sans fil.

La division d’ingénierie matérielle d’Apple a commencé à supprimer des postes de gestion de programmes d’ingénierie, a rapporté Bloomberg News, précisant que ces réductions concernaient plusieurs responsables de programmes, dont environ une demi-douzaine de directeurs.

L’entreprise a également procédé à des réductions d’effectifs importantes au sein des équipes travaillant sur l’assistant numérique Siri, le casque Vision Pro et l’ingénierie logicielle liée à l’IA, dont certaines étaient liées aux performances des employés, selon le rapport.

M. Ternus a également étudié comment l’IA pourrait accélérer le développement de produits et automatiser des tâches actuellement effectuées par les employés, selon le rapport.