Selon Bloomberg News, les banques limitent les paris des fonds spéculatifs sur SK Hynix et Samsung

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Les banques mondiales renforcent les restrictions pesant sur les positions à effet de levier des fonds spéculatifs sur les principaux fabricants de puces électroniques asiatiques, notamment SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , à la suite d’une forte remontée observée cette année, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Des courtiers, dont Citigroup C.N , JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont relevé le coût de financement pour les fonds spéculatifs souhaitant prendre des positions haussières sur les actions de SK Hynix et Samsung Electronics via des swaps, selon le rapport.