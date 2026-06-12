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Selon Bloomberg News, les banques limitent les paris des fonds spéculatifs sur SK Hynix et Samsung
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 08:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques mondiales renforcent les restrictions pesant sur les positions à effet de levier des fonds spéculatifs sur les principaux fabricants de puces électroniques asiatiques, notamment SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , à la suite d’une forte remontée observée cette année, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Des courtiers, dont Citigroup C.N , JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs GS.N , ont relevé le coût de financement pour les fonds spéculatifs souhaitant prendre des positions haussières sur les actions de SK Hynix et Samsung Electronics via des swaps, selon le rapport.

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