Selon Bloomberg News, le partenaire de capital-investissement de Nestlé se retire des enchères pour son activité eau (incluant Perrier)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des réponses de KKR et de PAI Partners au paragraphe 5)

PAI Partners, partenaire de longue date du géant de l'agroalimentaire Nestlé SA NESN.S , s'est retiré de la course à l'acquisition de sa division eau, qui comprend des marques telles que Perrier, a rapporté lundi Bloomberg News.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Clayton Dubilier & Rice et Platinum Equity, la société du milliardaire Tom Gores, étaient toujours en lice pour acquérir une participation de 50 % dans l'activité eau de Nestlé, selon l'article, qui cite des sources proches du dossier.

KKR & Co KKR.N s'est retiré ces dernières semaines, ajoute l'article.

Nestlé, KKR et PAI Partners ont refusé de commenter.

Clayton Dubilier & Rice et Platinum Equity n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'activité eau de Nestlé suscite de l'intérêt depuis des décennies, notamment de la part de fonds d'investissement privés et d'acquéreurs stratégiques, a déclaré Sanjay Bahadur, alors responsable de la stratégie et du développement commercial du groupe, à Reuters lors d'une interview en 2024 .