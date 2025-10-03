 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, le GIP est sur le point d'acheter Aligned Data Centers pour environ 40 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 04:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, est en pourparlers avancés pour acquérir Aligned Data Centers, soutenu par Macquarie, dans le cadre d'une transaction évaluant Aligned à 40 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKROCK
1 160,670 USD NYSE +1,78%
MACQUARIE GRP
125,020 EUR Tradegate +1,87%
