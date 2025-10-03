Selon Bloomberg News, le GIP est sur le point d'acheter Aligned Data Centers pour environ 40 milliards de dollars

Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, est en pourparlers avancés pour acquérir Aligned Data Centers, soutenu par Macquarie, dans le cadre d'une transaction évaluant Aligned à 40 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.