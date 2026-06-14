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Selon Bloomberg News, Lazard brigue le poste de banque conseil du Venezuela, actuellement occupé par Centerview
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque d'investissement Lazard LAZ.N fait une offre tardive pour détrôner Centerview Partners en tant que banque conseil du Venezuela, afin de superviser l'une des plus importantes restructurations de dette souveraine de l'histoire, et ce à des honoraires moins élevés, a rapporté dimanche Bloomberg News.

Lazard a proposé des honoraires de 25 millions de dollars, soit une fraction de la somme d'au moins 150 millions de dollars que Centerview négociait avec le gouvernement pas plus tard que le mois dernier, a rapporté Bloomberg, citant une lettre envoyée vendredi à la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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