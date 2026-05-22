Selon Bloomberg News, Lantheus envisagerait une vente potentielle de 7 milliards de dollars

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Lantheus Holdings LNTH.O envisage une vente potentielle après avoir reçu une offre de rachat de la part de Curium Pharma, une société financée par des fonds d'investissement privés, qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 7 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.