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Selon Bloomberg News, Lantheus envisagerait une vente potentielle de 7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lantheus Holdings LNTH.O envisage une vente potentielle après avoir reçu une offre de rachat de la part de Curium Pharma, une société financée par des fonds d'investissement privés, qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 7 milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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