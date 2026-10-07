Selon Bloomberg News, Intel va poursuivre sa collaboration avec Terafab, l'entreprise de fabrication de puces fondée par Musk

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Intel Corp INTC.O continuera à collaborer avec Elon Musk sur son projet “Terafab”, a rapporté mercredi Bloomberg News.

Voici ce qu'il faut retenir:

* Intel restera impliqué dans le projet, a déclaré le directeur général Lip-Bu Tan à Bloomberg avant un événement organisé à Tokyo pour marquer les 50 ans de présence du fabricant américain de puces au Japon.

* Intel et Tesla n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

* La semaine dernière, Elon Musk, directeur général de Tesla

TSLA.O et de SpaceX SPCX.O , a déclaré sur X que des discussions étaient en cours concernant une éventuelle coopération entre le géant taïwanais des puces TSMC 2330.TW et son projet de fabrication de puces, Terafab.

* Réagissant sur X à une capture d’écran d’un article intitulé “TSMC explore des projets de collaboration avec TeraFab d’Elon Musk”, Musk a écrit samedi: “Ce ne sont que des discussions, mais cela pourrait déboucher sur quelque chose”.

* Une éventuelle implication de TSMC pourrait remettre en cause le rôle d’Intel au sein de Terafab, alors que Musk évalue actuellement ses partenaires pour cette entreprise de fabrication de puces.