Selon Bloomberg News, Ingredion serait en pourparlers pour racheter la société britannique Tate & Lyle pour 3,6 milliards de dollars

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Le fabricant américain d'ingrédients alimentaires Ingredion INGR.N est en pourparlers avancés pour acquérir la société britannique Tate & Lyle TATE.L dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,7 milliards de livres sterling (et 3,6 milliards de dollars), a rapporté dimanche Bloomberg News.

Ingredion prévoit d'annoncer l'accord dès lundi, selon le rapport, qui cite des sources proches du dossier.

Ingredion, dont le siège social se trouve dans l'Illinois, s'apprêterait à dévoiler une offre ferme évaluée à 615 pence par action, a indiqué Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Ingredion et Tate & Lyle n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Tate & Lyle avait déclaré en mai à l' , qu'Ingredion était en pourparlers concernant un éventuel rachat valorisant la société cotée à Londres à 615 pence par action, dont 595 pence en espèces et jusqu'à 20 pence en dividendes.

Ce prix représente une prime d'environ 25 % par rapport au cours de clôture de Tate & Lyle vendredi.

Un accord entre Tate & Lyle, connu pour ses édulcorants artificiels utilisés dans les boissons Coca-Cola, et Ingredion, pourrait donner naissance à un géant des ingrédients alimentaires et des boissons d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, à un moment où les consommateurs optent de plus en plus pour des boissons et des régimes hypocaloriques.

(1 dollar = 0,7497 livre)