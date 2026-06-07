Selon Bloomberg News, Ingredion serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir la société britannique Tate & Lyle pour 3,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant américain d'ingrédients alimentaires Ingredion INGR.N serait en phase avancée de négociations en vue d'acquérir la société britannique Tate & Lyle TATE.L dans le cadre d'une opération évaluée à 2,7 milliards de livres sterling (soit 3,60 milliards de dollars), a rapporté dimanche Bloomberg News.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
(1 $ = 0,7497 livre)
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