Selon Bloomberg News, Hg Capital se rapproche d'un accord de privatisation de OneStream

La société de rachat Hg Capital est en pourparlers avancés pour acquérir le fabricant de logiciels financiers OneStream OS.O , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. HG et OneStream n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Reuters avait rapporté en exclusivité en novembre dernier que le fabricant de logiciels financiers explorait des options stratégiques, y compris une vente éventuelle, avec HG parmi les noms étudiant des offres possibles pour OneStream.

OneStream, dont le siège se trouve à Birmingham, dans le Michigan, propose des logiciels qui aident les dirigeants à présenter leurs états financiers aux autorités de réglementation et aux investisseurs. Selon son site web, il compte parmi ses clients Toyota 7203.T , UPS UPS.N , News Corp NWSA.O et General Dynamics GD.N .

OneStream est devenue vulnérable à une offre de rachat potentielle en raison des difficultés rencontrées par le cours de ses actions. Ses actions ont chuté d'environ 35 % au cours de l'année écoulée.

La société a une capitalisation boursière de 4,48 milliards de dollars, selon les données du LSEG.