 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, Hg Capital se rapproche d'un accord de privatisation de OneStream
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 05:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails supplémentaires et le contexte à partir du paragraphe 3)

La société de rachat Hg Capital est en pourparlers avancés pour acquérir le fabricant de logiciels financiers OneStream OS.O , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. HG et OneStream n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Reuters avait rapporté en exclusivité en novembre dernier que le fabricant de logiciels financiers explorait des options stratégiques, y compris une vente éventuelle, avec HG parmi les noms étudiant des offres possibles pour OneStream.

OneStream, dont le siège se trouve à Birmingham, dans le Michigan, propose des logiciels qui aident les dirigeants à présenter leurs états financiers aux autorités de réglementation et aux investisseurs. Selon son site web, il compte parmi ses clients Toyota 7203.T , UPS UPS.N , News Corp NWSA.O et General Dynamics GD.N .

OneStream est devenue vulnérable à une offre de rachat potentielle en raison des difficultés rencontrées par le cours de ses actions. Ses actions ont chuté d'environ 35 % au cours de l'année écoulée.

La société a une capitalisation boursière de 4,48 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

GENL DYNAMICS CO
355,730 USD NYSE +3,59%
HGCAP TR GBP
508,0000 GBX LSE +0,79%
ONESTREAM RG-A
18,4100 USD NASDAQ +3,89%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
101,985 USD NYSE +1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.01.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a annoncé lundi un rappel volontaire de lots de laits infantiles par mesure de précaution dans plusieurs pays en Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, l'Italie, ainsi que la Suède ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Nestlé procède à un rappel volontaire de laits pour bébés dans plusieurs pays européens
    information fournie par AFP 06.01.2026 05:02 

    Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a annoncé lundi un rappel volontaire de lots de laits infantiles par mesure de précaution dans plusieurs pays en Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, l'Italie, ainsi que la Suède. Sur son site internet, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 05/01/2026
    Top 5 IA du 05/01/2026
    information fournie par Libertify 06.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Chevron, Klépierre , Saint-Gobain , Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Après sa capture, Maduro dit au tribunal à New York être un "prisonnier de guerre"
    information fournie par AFP 06.01.2026 04:34 

    Confronté pour la première fois à la justice américaine depuis sa capture, le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro a déclaré lundi qu'il était un "prisonnier de guerre", en plaidant non coupable à New York d'accusations de trafic de drogue. "Je suis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank