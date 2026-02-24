Wall Street termine en hausse, la tech reprend des forces

Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, l'apaisement des inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA) soulageant le secteur technologique et, plus particulièrement, celui des logiciels.

Après un net recul la veille, le Dow Jones a gagné 0,76%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 1,04% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,77%.

"Aujourd'hui, le secteur technologique profite d'un véritable répit dans le discours sur les bouleversements liés à l'IA", résume auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Des pans entiers de la place américaine souffrent depuis plusieurs mois des conséquences de l'IA pour leur modèle économique, à commencer par les logiciels qui "ont perdu près de 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours des deux dernières semaines", selon l'analyste.

Le secteur a toutefois repris son souffle mardi, poussé notamment par l'envol du fabricant de puces AMD (+8,77% à 213,84 dollars) qui s'est engagé à livrer des millions de processeurs graphiques au géant de la tech Meta ( Facebook , Instagram).

Le montant du contrat représenterait au moins 60 milliards de dollars, selon la directrice financière d'AMD.

Autre point de soutien: l'entreprise californienne Anthropic - derrière l'assistant IA Claude - s'est montrée mardi ouverte à travailler avec les entreprises du secteur des logiciels.

"Ces deux actualités (...) ont contribué à récupérer une partie des pertes enregistrées la veille", remarque Angelo Kourkafas.

Salesforce a avancé de 4,12%, FactSet a augmenté de 5,90% et DocuSign, de 2,63%.

Les acteurs du marché attendent désormais des nouvelles du géant des puces Nvidia , qui doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de Wall Street.

"Ce sera un test important pour l'ensemble du paysage de l'IA", remarque M. Kourkafas.

En arrière-plan, "l'incertitude sur les droits de douane perdure" après le revers infligé par la Cour suprême à la politique commerciale de Donald Trump, notent les analystes de Briefing.com.

Annoncées dans la foulée de ce camouflet, les nouvelles surtaxes douanières mondiales voulues par le président américain sont entrées en vigueur mardi à 10%, bien qu'il ait menacé de les faire passer à 15%.

"Mais Wall Street s'est habitué aux revirements caractéristiques de l'administration Trump", souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Côté indicateurs, la place américaine a salué mardi un indice de confiance des consommateurs qui a légèrement rebondi en février, faisant mieux que les attentes du marché.

Les opérateurs attendent vendredi l'indice des prix à la production (PPI) pour le mois de janvier.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans restait stable par rapport à la clôture lundi, à 4,03% vers 21H15 GMT.

A la cote, le fabricant d'électroménager Whirlpool (-13,78% à 71,74 dollars) a nettement glissé à l'annonce d'une émission de nouvelles actions, pour un total de 800 millions de dollars.

L'entreprise assure que le montant récolté lui servira à rembourser sa dette et à procéder à de nouveaux investissements.

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot (+1,99% à 384,48 dollars) a terminé en hausse, après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre 2025.

