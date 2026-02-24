15 Etats démocrates poursuivent l'administration Trump pour sa politique vaccinale envers les enfants

Une dose de vaccin contre l'hépatite B à Lynwood, en Californie, le 27 août 2013 ( AFP / ROBYN BECK )

Quinze Etats démocrates ont annoncé mardi lancer des poursuites contre l'administration Trump pour contester la réduction du nombre de vaccins recommandés aux enfants qu'elle a mise en œuvre, et qu'ils critiquent comme allant à l'encontre de la science.

Avec cette réforme décidée par le ministre vaccinosceptique Robert Kennedy Jr., sept vaccins précédemment recommandés à tous les enfants américains ne le sont désormais que pour ceux particulièrement à risque.

Cela concerne les vaccins contre la grippe, l'hépatite A et B, le Covid-19, les méningocoques (à l'origine de méningites), le virus respiratoire syncytial (VRS), ainsi que contre les rotavirus, responsables de gastro-entérites.

Une dizaine d'autres restent recommandés à l'ensemble des enfants américains.

Le ministre et son administration "bafouent des décennies de recherche scientifique, ignorent des experts médicaux crédibles et risquent de mettre à rude épreuve les ressources des États et de rendre les enfants américains plus malades", a dénoncé lors d'une conférence de presse le procureur général de Californie, Rob Bonta, qui mène cette procédure avec son homologue de l'Arizona Kris Mayes.

Lors de l'annonce du gros de cette réforme en janvier, l'administration Trump avait justifié son action en disant s'aligner sur la politique vaccinale d'autres pays, en prenant notamment l'exemple du Danemark.

Le ministre américain de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., à la Maison-Blanche, le 19 décembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Mais cette modification du calendrier américain pour les vaccins infantiles avait suscité l'inquiétude d'une large partie de la communauté médicale, car le Danemark est un petit pays, avec un système de santé publique centralisé, qui garantit un accès universel aux soins et observe une faible prévalence des maladies.

Des conditions qui n'existent pas aux Etats-Unis, où le système de santé largement privatisé est moins performant qu'en Europe du Nord.

"Copier le calendrier vaccinal du Danemark sans copier le système de santé danois ne donne pas plus d'options aux familles - cela laisse simplement les enfants sans protection contre des maladies graves", a rappelé mardi Kris Mayes lors de la conférence de presse.

Aux Etats-Unis, le scepticisme vaccinal déroulé depuis le retour de Donald Trump au pouvoir l'an dernier inquiète. Les taux de vaccination du pays évoluent à la baisse depuis la pandémie de Covid-19 et font craindre le retour de maladies contagieuses mortelles, comme la rougeole.

Le sujet est devenu hautement politique et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a publié un communiqué pour appuyer la procédure judiciaire lancée mardi.

"Les attaques de l'administration Trump contre la science sont irresponsables et dangereuses", a martelé le démocrate de 58 ans, qui nourrit des ambitions présidentielles. "Saper la confiance dans les vaccins entraînera une baisse des taux de vaccination et davantage de maladies infectieuses."