Selon Bloomberg News, EA ne parvient pas à obtenir le soutien des détenteurs d'obligations pour son rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Electronic Arts EA.O n'a pas encore obtenu suffisamment de soutien de la part des détenteurs d'obligations pour racheter ses obligations avec une forte décote par rapport à la valeur nominale et modifier certaines conditions de prêt, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des entreprises qui prévoient d'acquérir la société.

Une date limite importante pour l'accord a été dépassée en début de semaine, selon le rapport.