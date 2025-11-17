Selon Bloomberg News, Amazon devrait lever 15 milliards de dollars en vendant des obligations aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du premier paragraphe avec les détails du rapport sur la vente d'obligations, ajout de détails dans les paragraphes 2 à 5)

Amazon AMZN.O devrait lever 15 milliards de dollars lors de sa première émission d'obligations en dollars américains en trois ans, a rapporté Bloomberg News lundi, alors que les grandes entreprises technologiques augmentent leurs investissements pour construire des infrastructures pour l'intelligence artificielle.

Les recettes dépassent les estimations initiales de 12 milliards de dollars, selon le rapport.

Face à l'augmentation de la charge de travail liée à l'intelligence artificielle, les grandes entreprises technologiques se tournent vers la vente d'emprunts à grande échelle pour financer l'expansion de leurs infrastructures, qui coûte des dizaines de milliards de dollars.

Au plus haut, l'obligation a attiré environ 80 milliards de dollars de demande, a rapporté Bloomberg, citant des personnes ayant connaissance du dossier. Le produit de l'émission peut être utilisé à toutes les fins, qu'il s'agisse d'acquisitions, de dépenses d'investissement ou de rachats d'actions.

Amazon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le géant du commerce électronique a déposé lundi une demande de vente d'obligations en six parties, sans en divulguer la taille, comme l'indique un document réglementaire. Il a refusé de fournir des détails supplémentaires sur la vente d'obligations.

Les discussions sur le prix de la partie la plus longue de l'opération, une obligation à 40 ans, se sont resserrées à 0,85 point de pourcentage au-dessus des Treasuries, contre 1,15 point de pourcentage initialement, a déclaré le rapport, citant les personnes.

Le mois dernier, Meta Platforms META.O a annoncé sa plus grande vente d'obligations, qui pourrait atteindre 30 milliards de dollars, tandis que le fabricant de logiciels et d'infrastructures en nuage Oracle ORCL.N chercherait également à lever 15 milliards de dollars par le biais de ventes d'obligations.

Selon les estimations de Morgan Stanley, les grandes entreprises technologiques, dont Meta, Amazon et Alphabet

GOOGL.O , devraient dépenser 400 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA cette année.

Amazon a investi davantage dans l'IA, ses dépenses d'investissement devant s'élever à environ 125 milliards de dollars cette année et davantage encore l'année suivante. Elle a récemment annoncé un accord de 38 milliards de dollars avec OpenAI, donnant un coup de pouce majeur à son unité cloud après avoir perdu du terrain face à Microsoft MSFT.O et Google.