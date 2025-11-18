Home Depot abaisse des prévisions annuelles face à une demande terne

( AFP / NICHOLAS KAMM )

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot, qui se présente comme le numéro un mondial de la catégorie, a abaissé des prévisions pour l'ensemble de l'exercice après un troisième trimestre "sous pression" du fait notamment d'une demande inférieure.

"Nos résultats n'ont pas répondu à nos attentes", a constaté sans ambages Ted Decker, PDG du groupe, cité mardi dans un communiqué.

Selon lui, l'absence de tempêtes d'envergure au troisième trimestre a entraîné une "pression plus forte que prévu dans certaines catégories".

Il a ajouté que la demande était restée "relativement stable" au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre mais que la "croissance attendue de la demande au troisième trimestre ne s'est pas matérialisée".

"Nous pensons que l'incertitude des consommateurs et la persistance de la pression sur l'immobilier affectent de manière disproportionnée la demande pour (le secteur) de l'amélioration des habitations", a relevé M. Decker.

En conséquence, le groupe est revenu sur une partie de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, après les avoir confirmées en fin de deuxième trimestre.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Home Depot reculait de 3,04%.

Soulignant que l'exercice en cours serait composé de 52 semaines contre 53 pour le précédent, Home Depot escompte une hausse d'environ 3% de son chiffre d'affaires annuel ("légèrement positive" à données comparables) contre respectivement +2,8% et +1% auparavant.

Mais cette progression va être grandement liée à l'intégration de GMS (produits pour professionnels), dont l'acquisition pour une valeur d'entreprise d'environ 5,5 milliards de dollars avait été annoncée en juin.

Son bénéfice net par action devrait en revanche reculer davantage que prévu, d'environ 6% (au lieu de 3%) par rapport aux 14,91 dollars de l'exercice 2024 et, hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, il devrait baisser d'environ 5% (au lieu de 2%) par rapport aux 15,24 dollars de l'année précédente.

Le consensus des analystes de FactSet attendait 14,98 dollars pour ce dernier avant la publication de mardi.

Concernant le troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,8% à 41,35 milliards de dollars et le bénéfice net ressort à 3,60 milliards de dollars (-1,3%).

Le consensus attendait respectivement 41,15 et 3,82 milliards de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net s'établit à 3,74 dollars, contre 3,78 dollars un an plus tôt et un consensus de 3,84 dollars.

Hors éléments exceptionnels, le nombre de transactions a reculé de 1,6% à 393,5 millions tandis que le niveau du ticket moyen a gagné 1,8% à 90,39 dollars.