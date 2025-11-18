Le chinois Xiaomi annonce les premiers profits de son pôle IA et véhicules électriques

( AFP / GREG BAKER )

Le groupe chinois de technologies Xiaomi a annoncé mardi que son département consacré à l'innovation, incluant notamment l'intelligence artificielle (IA) et les véhicules électriques, a dégagé pour la première fois un bénéfice trimestriel.

Mais le président de l'entreprise, Lu Weibing, a par ailleurs averti que les difficultés d'approvisionnement, liées à la hausse des prix des puces mémoire, allaient peser sur le marché des smartphones l'année prochaine.

Xiaomi, qui a bâti sa réputation sur une large gamme de produits technologiques à prix abordables - tablettes, smartphones, appareils ménagers -, a débarqué cette année sur le marché très concurrentiel des véhicules électriques, en présentant son premier modèle.

Il a également rallié la course effrénée au développement d'outils d'IA en avril, en dévoilant son propre modèle d'IA générative.

"Au troisième trimestre 2025, notre segment dédié aux véhicules électriques intelligents, à l'IA et d'autres initiatives a réalisé pour la première fois un résultat opérationnel positif sur un seul trimestre", s'élevant à 700 millions de yuans (85 millions d'euros), a annoncé l'entreprise.

Le chiffre d'affaires total du groupe sur ce trimestre allant de juillet à septembre s'est établi à 113,1 milliards de yuans (13,7 milliards d'euros), en hausse de 22% par rapport à la même période de 2024.

Le bénéfice net a atteint 11,3 milliards de yuans (1,37 milliard d'euros), en hausse de 81% sur un an.

Malgré ces résultats, l'action Xiaomi a perdu plus de 20% de sa valeur au cours des six derniers mois.

Les analystes estiment que la demande croissante en IA, qui fait grimper les prix des puces mémoire utilisées dans les smartphones et autres appareils électroniques grand public, constitue un frein pour l'entreprise.

"Je pense que la pression sera bien plus grande cette année", a prédit Lu Weibing. "De manière générale, je pense que tout le monde observera probablement une hausse significative des prix au détail des produits".

La guerre des prix et le pessimisme ambiant autour de l'économie chinoise assombrissent aussi les perspectives.

Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, Pékin est confronté à une faible consommation intérieure, tandis que la crise de la dette immobilière père sur le moral des consommateurs.