Selon Bloomberg, la société britannique Aberdeen s'opposera au rachat d'InPost pour un montant de 9,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire de fonds britannique Aberdeen ABDN.L a décidé de voter contre l'offre de rachat de 7,8 milliards d'euros (9,25 milliards de dollars) d'InPost INPST.AS par un consortium dirigé par FedEx FDX.N , a rapporté Bloomberg News lundi.

L'entreprise, qui détient une participation de 0,2 % dans InPost, selon les données du LSEG, a qualifié l'offre de "tentative opportuniste d'exploiter une faiblesse temporaire" de l'action de la société, a déclaré Bloomberg, citant une lettre du président Hein Pretorius.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 dollar = 0,8432 euro)