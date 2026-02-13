Selon Bloomberg, la FTC américaine intensifie l'examen de Microsoft concernant l'IA et les pratiques en matière d'informatique dématérialisée, et interroge ses rivaux

La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) intensifie sa surveillance de Microsoft MSFT.O et a demandé des réponses aux rivaux de l'entreprise sur les licences et autres pratiques commerciales du géant de la technologie, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Ces dernières semaines, l'agence a envoyé des demandes d'enquête civile aux concurrents de Microsoft sur les marchés des logiciels d'entreprise et de l'informatique en nuage, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet, qui ont déclaré qu'au moins une demi-douzaine d'entreprises avaient reçu les demandes.

La FTC cherche également à obtenir des informations sur l'intégration par Microsoft de logiciels d'intelligence artificielle, de sécurité et d'identité dans ses offres, selon Bloomberg.

Microsoft et la FTC n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

En 2024, l'agence, sous la présidence de Lina Khan, a ouvert une enquête sur Microsoft pour savoir si elle avait abusé de son pouvoir de marché dans le domaine des logiciels de productivité en imposant des conditions de licence punitives pour empêcher les clients de transférer leurs données vers des plates-formes cloud rivales.

Les concurrents ont critiqué les pratiques de Microsoft, affirmant qu'elles enferment les clients dans son service de cloud Azure.

Google a déposé une plainte auprès de la Commission européenne en septembre 2024, affirmant que Microsoft exploitait son système d'exploitation Windows Server dominant pour empêcher la concurrence.