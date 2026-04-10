Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la troisième fois en quatre semaines

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* Le nombre total d'appareils de forage aux États-Unis a baissé de 7 % par rapport à l'année dernière, selon Baker Hughes

* TD Cowen: les entreprises de l'industrie pétrolière et gazière prévoient une baisse de 1 % de leurs dépenses d'investissement en 2026

* L'EIA prévoit pour 2026 une baisse de la production de pétrole brut aux États-Unis et une hausse de la production de gaz

(Le nombre d'appareils de forage dans le golfe du Mexique est ajouté au paragraphe 5) par Scott DiSavino et Nacho Doce

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la troisième fois en quatre semaines, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué de trois à 545 au cours de la semaine du 10 avril, le plus bas niveau depuis la fin mars. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Baker Hughes a déclaré que la baisse de cette semaine réduit le nombre total d'appareils de forage de 38, soit environ 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier s'est maintenu à 411 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de trois pour atteindre 127, son niveau le plus bas depuis la fin mars, et que le nombre d'appareils de forage divers s'est maintenu à sept.

Dans le golfe du Mexique, Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage a augmenté de trois cette semaine pour atteindre 13, soit le nombre le plus élevé depuis décembre 2024.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole américain a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

La société de services financiers TD Cowen a déclaré que 18 des sociétés d'exploration et de production (E&P) qu'elle suit prévoyaient de dépenser environ 1 % de moins en dépenses d'investissement en 2026 qu'en 2025.

Ce chiffre est à comparer à une baisse d'environ 4 % en 2025, à des dépenses à peu près stables d'une année sur l'autre en 2024, et à des augmentations de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si les prix au comptant du pétrole brut West Texas Intermediate devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison de la guerre contre l'Iran , l'Administration américaine de l'information sur l'énergie a prévu que la production de pétrole brut passerait d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour en 2025 à 13,5 millions de barils par jour en 2026. En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit que la production passera d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 109,6 milliards de pieds cubes par jour en 2026, avec des prix au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 4 % en 2026.

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