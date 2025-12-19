Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la deuxième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis le mois d'août, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.