Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la deuxième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino
Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis le mois d'août, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer