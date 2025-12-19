Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la deuxième semaine consécutive

(Ajout: nombre d'appareils de forage dans le bassin permien, paragraphe 4) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis le mois d'août, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a chuté de six à 542 au cours de la semaine du 19 décembre, le plus bas depuis septembre. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Baker Hughes a déclaré que les plates-formes pétrolières ont diminué de huit à 406 cette semaine, à leur plus bas niveau depuis septembre 2021, tandis que les plates-formes gazières se sont maintenues à 127 et que les plates-formes diverses ont augmenté de deux pour atteindre neuf.

Dans le bassin permien de l'ouest du Texas et de l'est du Nouveau-Mexique, la plus grande formation de schiste productrice de pétrole aux États-Unis, le nombre d'appareils de forage a diminué de trois cette semaine pour s'établir à 246, soit le niveau le plus bas depuis août 2021.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Même si les analystes prévoient que les prix au comptant du pétrole brut aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de pétrole brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,6 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 63 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande pour ce carburant en 2020. NGAS/POLL

L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.