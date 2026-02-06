États-Unis: la confiance des consommateurs s'améliore légèrement

information fournie par Boursorama avec AFP • 06/02/2026 à 16:35

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le moral des consommateurs américains s'est légèrement redressé ces dernières semaines, tiré par les ménages disposant d'un patrimoine financier confortable, selon un baromètre de référence publié mardi.

L'indice mesurant cette confiance, produit par l'université du Michigan, ressort à 57,3 points en février, contre 56,4 en janvier (valeur révisée à la hausse).

Il s'agit d'une estimation préliminaire, qui sera actualisée plus tard dans le mois.

Les investisseurs s'attendaient à ce que l'indice soit plus bas, selon le consensus publié par MarketWatch.

La directrice de l'enquête, Joanne Hsu, souligne toutefois que la progression est en fait quasi nulle.

"Le moral s'est amélioré parmi les consommateurs détenant les plus grands portefeuilles d'actions, tandis qu'il a stagné et est resté à des niveaux très bas chez les consommateurs n'en possédant pas", note-t-elle, citée dans le communiqué.

"Bien que le moral soit actuellement à son plus haut niveau depuis août 2025, les hausses mensuelles récentes ont été faibles, bien en deçà de la marge d'erreur, et dans l'ensemble le moral reste très bas par rapport à ce qu'il a été historiquement", ajoute Mme Hsu.

"Les inquiétudes concernant l'érosion des finances personnelles liée à la hausse des prix et au risque accru de perte d'emploi continuent d'être très répandues", pointe-t-elle également.