Selon Baker Hughes, les foreurs américains maintiennent le nombre de plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel inchangé pour la deuxième semaine consécutive

Le nombre d'appareils de forage reste inférieur de 7 % au niveau de l'année dernière, selon Baker Hughes

L'Alaska enregistre une augmentation du nombre d'appareils de forage, la plus forte depuis avril 2024

L'EIA prévoit une stabilité de la production de brut et une augmentation de la production de gaz en 2026

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel inchangé pour la deuxième semaine consécutive, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz, un indicateur précoce de la production future, est resté stable à 551 au cours de la semaine du 20 février, comme la semaine dernière. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Malgré l'absence de mouvement des appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total était encore en baisse de 41 appareils de forage, soit 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage pétrolier s'est maintenu à 409 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier s'est maintenu à 133.

Même si les chiffres globaux n'ont pas changé, les entreprises du secteur de l'énergie ont ajouté des appareils de forage dans certains États et en ont retiré dans d'autres.

En Alaska, le nombre d'appareils de forage a augmenté de deux pour atteindre 11, le chiffre le plus élevé depuis avril 2024.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole américain a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Alors que seulement neuf des 22 sociétés indépendantes d'exploration et de production suivies par TD Cowen ont publié leurs résultats, la société de services financiers a déclaré que les sociétés d'exploration et de production ont jusqu'à présent déclaré qu'elles prévoyaient de dépenser environ 2 % de plus en dépenses d'investissement en 2026 qu'en 2025.

Ce chiffre est à comparer à une baisse d'environ 4 % en 2025, à des dépenses à peu près stables en 2024, à des augmentations de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

Alors que les prix du brut au comptant aux États-Unis devraient baisser pour la quatrième année consécutive en 2026, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie a prévu que la production de brut se maintiendrait à 13,6 millions de barils par jour en 2026, ce qui correspondrait au record de 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit que la production passera d'un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 110,0 bcfd en 2026, avec des prix au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 22 % en 2026. NGAS/POLL