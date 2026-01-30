Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plates-formes pétrolières et gazières pour la deuxième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'appareils de forage est le plus élevé depuis décembre, bien qu'il soit inférieur de 6 % à celui de l'année dernière

Le nombre d'appareils de forage pétroliers reste stable, celui des appareils de forage gaziers atteint son niveau le plus élevé depuis décembre

L'EIA prévoit une baisse de la production de brut et une hausse de la production de gaz en 2026

(Ajout des décomptes d'appareils de forage dans le golfe du Mexique, le Permian Shale et la Pennsylvanie) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis décembre, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de deux pour atteindre 546 au cours de la semaine du 30 janvier, son plus haut niveau depuis décembre. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore en baisse de 36, soit 6 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier est resté stable à 411 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté de trois pour atteindre 125, son niveau le plus élevé depuis décembre, et que le nombre d'appareils de forage divers a diminué d'un pour atteindre 10.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole aux États-Unis a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Dans le golfe du Mexique, Baker Hughes a déclaré que le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité cette semaine pour atteindre sept, soit le niveau le plus bas depuis septembre 2021.

Dans le Permian Shale, le plus grand bassin de production de pétrole de schiste du pays, le nombre d'appareils de forage a baissé de deux pour atteindre 242, soit le niveau le plus bas depuis juillet 2021.

En Pennsylvanie, le nombre d'appareils de forage a augmenté d'une unité pour atteindre 19, soit le niveau le plus élevé depuis août 2024.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production suivies par la société de services financiers TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de maintenir les dépenses d'investissement au même niveau en 2026, après les avoir réduites d'environ 4 % en 2025.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

Les prix au comptant du pétrole brut américain devant baisser pour la quatrième année consécutive en 2026, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) a prévu que la production de pétrole brut passerait d'un niveau record de 13,61 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à environ 13,59 millions de bpd en 2026.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production passerait d'un niveau record de 107,4 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 108,8 bcfd en 2026, même si les prix au comptant au point de référence Henry Hub devraient diminuer d'environ 2 % en 2026.