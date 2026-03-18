* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* VIRBAC VIRB.PA - Le spécialiste de la santé animale a annoncé mardi s'attendre en 2026 à une croissance du chiffre d'affaires entre 5,5% et 7,5% à périmètre et taux de change constants (pcc), incluant l'impact de l'acquisition de Thyronorm.
* BOLLORÉ BOLL.PA - Le conglomérat français a annoncé mardi une hausse marquée de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté sur un an, ressorti à 286 millions d’euros en 2025, contre un million d'euros un an plus tôt.
* KERING PRTP.PA a annoncé mardi la nomination de Pierre Houlès en tant que directeur digital, IA et IT du groupe du luxe, avec effet immédiat.
* VINCI SGEF.PA a annoncé mardi que le trafic de Vinci Autoroutes avait reculé de 0,8% en février 2026.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4010L4
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
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