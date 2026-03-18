Parrot a reçu une commande de l'Otan pour des microdrones

Un microdrone ANAFI UKR. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'entreprise française Parrot a annoncé mardi avoir reçu une première commande de l'Otan pour des microdrones de surveillance, dont une partie est destinée à la Finlande.

Cette commande, dont le montant et le nombre d'unité n'ont pas été précisés, a été passée par l'agence de l'Otan de soutien et d'acquisition (NSPA) pour des systèmes de microdrones ANAFI UKR, selon un communiqué de la société.

"Les expéditions ont débuté au 1er trimestre 2026 par tranches successives de 100 à 500 unités, avec une montée en puissance attendue vers des volumes de plusieurs milliers d'unités au fur et à mesure de l'avancement des programmes", détaille le communiqué.

"Ces premières commandes concernent deux clients finaux distincts", ajoute Parrot: l'armée finlandaises et un second client qui n'est pas nommé.

Parrot avait déjà annoncé en février une commande de la Finlande de ce modèle de drone, pour une valeur totale du programme de près de 15 milions d'euros.

Le drone ANAFI UKR, qui pèse moins d'un kilogramme, peut être utilisé pour des missions de défense et de sécurité publique.